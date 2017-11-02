За год в Калининграде создали 10 особо охраняемых природных территорий

В 2017 году в Калининградской области было создано 10 особо охраняемых природных территорий местного значения, сообщается на сайте правительства региона.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский Национальный парк "Куршская коса"

На заседании общественного совета по природопользованию и экологии представители минприроды перечислили новые ООПТ: по два городских парка в Ладушкине, Озерске и Багратионовском городском округе, по одному в Светлом, Полесске и Славском округе, а также сосновый бор в Правдинске.

"Статус особо охраняемых природных территорий несет культурную ценность для местных жителей и является действенным рычагом сбережения природного наследия — на таких территориях запрещается любая деятельность, нарушающая их сохранность. На сегодняшний день не все ООПТ содержатся и управляются надлежащим образом. За развитие целого ряда из них ответственны муниципальные власти. Мы будем активнее работать с муниципалитетами в данном направлении", — отметил министр природных ресурсов и экологии Калининграда Олег Ступин.

В будущем в регионе планируют создать еще 30 ООПТ.