За пять лет в российской части бассейна реки Амур было создано 14 ООПТ

За пять лет в российской части бассейна реки Амур было создано 14 особо охраняемых природных территории (ООПТ).

Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской в ходе рабочей встречи с министром охраны окружающей среды КНР Ли Ганьцзе в Пекине (КНР), передает пресс-служба Минприроды РФ.

Сергей Донской отметил, что общая площадь особо охраняемых природных территорий в этом регионе достигла 3 миллионов гектаров.

Главы ведомств также обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в области охраны окружающей среды.

Российский министр отметил, что усилиями обеих сторон созданы механизмы взаимодействия, результатом которого стало сокращение трансграничного загрязнения приграничных районов России и Китая. На постоянной основе проводятся технические конференции по вопросам методического и лабораторного сопровождения совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов.

Кроме того, на основании оценки биоразнообразия пресноводных экосистем разработан план действий, включающий организацию или расширение до 2020 года 12 ООПТ вдоль границ с КНР на общей площади 540 тысяч гектаров.

Встреча министров состоялась в рамках визита в Китай председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.