Загадки и факты: удивительное Черное море

Древние греки прозвали Черное море Аксинским, что значит "негостеприимное", из-за сильных штормов и диких племен, живших на его берегах. После развития кораблестроения и освоения земель оно стало Эвксинским – "гостеприимным". Современное название закрепилось за ним, когда в 1458 году монах-камальдул Фра Мауро впервые нанес его на карту мира.