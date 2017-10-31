Заповедные земли России
10:0031.10.2017
(обновлено: 10:02 31.10.2017)
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Загадки и факты: удивительное Черное море

31 октября празднуется Международный день Черного моря, о происхождении которого существуют мифы и легенды. К примеру, теория о том, что именно на его территории произошло стихийное бедствие, послужившее источником для легенды о Всемирном потопе, древнегреческая история о Ясоне и аргонавтах и другие. Подробнее о них – в нашей фотоленте.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Миллионы лет назад океан Тетис омывал берега двух тектонических плит - Лавразии и Гондваны. Когда континенты разделились, горный пояс сформировал водоемы, которые изменялись, пока образовавшийся 7500–5000 лет назад пролив Босфор окончательно не утвердил границы Черного и Средиземного морей.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Согласно мифам, Ясон плыл за золотым руном в Колхиду по водам Черного моря. Фактически путешествие аргонавтов считается первым литературно задокументированным пиратским набегом.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Древние греки прозвали Черное море Аксинским, что значит "негостеприимное", из-за сильных штормов и диких племен, живших на его берегах. После развития кораблестроения и освоения земель оно стало Эвксинским – "гостеприимным". Современное название закрепилось за ним, когда в 1458 году монах-камальдул Фра Мауро впервые нанес его на карту мира.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Нина Зотина
Существует недоказанная теория о том, что на территории Черного моря и Босфора произошли события, лежащие в основе легенды о Всемирном потопе, описанном в Библии. Такой же сюжет упоминается в шумерском эпосе "Песнь о Гильгамеше".
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Василий Батанов
Причиной образования сероводорода на дне Черного моря считается глубинное разложение. Ученые полагают, что постепенное осолонение пресной воды не дало фауне приспособиться к новым условиям, из-за чего она и погибла.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Единственный полуостров, воды которого омывает Черное море, – Крымский. Популярная зона отдыха привлекает туристов теплой погодой и прекрасными видами. За 2017 год курорт посетило более 2,3 миллиона человек.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© Анастасия Кончаковская
В конце августа можно увидеть, как скопление одноклеточных водорослей окрашивает воду Черного моря в ярко-синий цвет. Изменения в химическом составе воды или физическое воздействие раздражают ночесветку и включают ее, как лампочку.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Силуэт береговой линии и стрелки зацикленных течений Черного моря напоминают очки, поэтому схему замкнутых круговоротов назвали Очками Книповича в честь ученого, который первым обнаружил это природное явление.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Томас Тхайцук
В Черном море обитает всего один вид акул – небольшой катран, который боится людей и почти не подплывает к берегу. Тем не менее ядовитые шипы на его спинных плавниках опасны для человека.
Загадки и факты: удивительное Черное море
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Медузы составляют 90% всех обитателей Черного моря. По мнению ученых, это объясняется массовым выловом рыбы – планктон заполнил отсутствующую фауну.
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
Загадки и факты: удивительное Черное море
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