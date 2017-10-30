На Соловецких островах создадут одноименный природный заказник

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил в правительство РФ проект постановления о создании государственного природного заказника федерального значения "Соловецкий архипелаг", сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Новая особо охраняемая природная территория появится на островах Соловецкого архипелага и в прилегающей акватории Белого моря в границах Приморского муниципального района Архангельской области.

Общая площадь заказника составит 130 762 гектара. В его состав войдут земли лесного фонда, земли запаса, а также прибрежная акватория Белого моря. В границы заказника не войдут территории населенных пунктов, земельные участки Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря и участок акватории, прилегающий к поселку Соловецкий.

"Создание федерального заказника не только не будет препятствовать осуществлению религиозной деятельности, что явствует из проекта положения о заказнике, тщательно проработанного Минприроды России с участием юридической службы Московской патриархии, но будет способствовать сохранению аутентичности и особого духовного климата монастыря", — говорится в письме Донского.

При этом новая охраняемая территория позволит задействовать государственные полномочия для пресечения правонарушений в природоохранной области, чтобы обеспечить сохранность уникальной островной природы.

В последние годы природные комплексы архипелага находятся в ужасающем состоянии. Нерегулируемое антропогенное воздействие на ландшафты и нерациональное природопользование привели к снижению численности колониальных птиц и морских млекопитающих, исчезновению ряда видов фауны и флоры, загрязнению территории и ухудшению состояния лесных экосистем.

Создание заказника осуществляется в рамках исполнения поручения правительства РФ о комплексе мер, направленных на сохранение духовного, культурного и природного наследия Соловецкого архипелага в Архангельской области, соответствующего поручения президента России Владимира Путина.