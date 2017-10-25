В национальном парке "Земля леопарда" пройдет субботник

В селе Барабаш на границе с национальным парком "Земля леопарда" 28 октября пройдет субботник, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Волонтерам выдадут необходимый инвентарь, перчатки и футболки. После уборки участников будут ждать травяной чай и бесплатная экскурсия по маршруту "Тропой леопарда". © Минприроды РФ. А. Хитров Национальный парк "Земля леопарда"