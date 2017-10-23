В начале 2018 года в Подмосковье появится новый заказник

В начале 2018 года в Клинском районе Подмосковья появится новый заказник – "Саньковский", сообщается на сайте "Москва 24".

"В сентябре правительство региона утвердило статус шести ООПТ, еще две будут созданы до конца года. Саньковский заказник был создан ранее, а сейчас идет подготовка всей необходимой документации по нему. Предварительно он получит статус в начале следующего года", — сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Территория площадью более 5,5 тысячи гектаров получит охранный статус. Проводя обследование, экологи обнаружили 30 видов растений и лишайников, занесенных в Красную книгу МО, и четыре вида из Красной книги РФ.