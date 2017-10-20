Озеро в Клинском районе станет особо охраняемым водным объектом

В площадь особо охраняемой природной территории будет включено озеро Подтеребово в Клинском районе и его окрестности, а также памятник архитектуры регионального значения – храм Георгия Победоносца, построенный в середине XIX века, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования МО.

Площадь ООПТ составит 102 гектара. Выбранная территория отличается биологическим разнообразием — здесь отмечен 251 вид сосудистых растений, 6 видов млекопитающих и 47 видов птиц, 15 из которых занесены в Красные книги России и Подмосковья.