В Якутии будет создан новый заповедник

Глава Минприроды России Сергей Донской внес в правительство РФ проект постановление о создании федерального заказника "Новосибирские острова" в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, новый заповедник необходим для сохранения островных экосистем, редких видов растений и животных и уникальных объектов неживой природы, а также для развития экологического туризма в Арктике.

Проектируемый заказник будет расположен на территории Булунского района на архипелаге Новосибирские острова (острова Анжу и острова Де-Лонга) и прилегающих акваториях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Общая площадь охраняемой территории составит 8 427 500 гектаров.

Природные комплексы проектируемого заказника типичны для Арктики в целом, но имеют уникальные черты, в первую очередь благодаря близости Великой сибирской полыньи. Территория заказника представляет собой северные арктические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с разреженной растительностью, арктические полупустыни и пустыни. На Новосибирских островах встречаются такие редкие растения, как родиола розовая, занесенная в Красную книгу РФ, крупка Поле, полынь Ричардсона, лютики шпицбергенский и ненецкий, внесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия).

© Пресс-служба Минприроды РФ На территории нового заповедника встречаются редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ © Пресс-служба Минприроды РФ На территории нового заповедника встречаются редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ

Кроме того, на Новосибирских островах в настоящее время зарегистрировано три исторических памятника, связанных с периодом открытия и изучения островов, а также крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков фауны эпохи плейстоцена. На острове Жохова обнаружена стоянка людей каменного века — самая северная из известных стоянок древнего человека.

Заказник создается в соответствии с федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" в целях сохранения и изучения уникальных островных экосистем Российской Арктики, редких видов животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также поддержания экологического баланса.

Управление заказником будет осуществляться ФГБУ "Государственный природный заповедник "Усть-Ленский".