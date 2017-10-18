Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля

© Штеффен Граупнер

На расстоянии белые точки на склоне горы Томас напоминали стадо овец на пастбище. В книгах написано, что белый медведь – одиночный хищник, всю жизнь странствующий по безбрежным дрейфующим льдам Арктики, поэтому трудно представить белых медведей, собравшихся в стадо. Однако это нормальное поведение зверя в определенных условиях. Понять это можно, только специально изучая социальную жизнь белых медведей. А для этого нужно долго наблюдать их жизнь в дикой природе, не беспокоя зверей и не нарушая их естественную активность