Заповедные земли России
15:4918.10.2017
(обновлено: 16:24 18.10.2017)
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Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля

В середине сентября у основания горы Томас на западном берегу острова Врангеля было обнаружено крупное скопление белых медведей около туши кита. Как краснокнижные звери делят пищу и строят отношения и что такое конгрегации белых медведей, рассказал Никита Овсяников, доктор биологических наук, специалист по белому медведю.
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
На расстоянии белые точки на склоне горы Томас напоминали стадо овец на пастбище. В книгах написано, что белый медведь – одиночный хищник, всю жизнь странствующий по безбрежным дрейфующим льдам Арктики, поэтому трудно представить белых медведей, собравшихся в стадо. Однако это нормальное поведение зверя в определенных условиях. Понять это можно, только специально изучая социальную жизнь белых медведей. А для этого нужно долго наблюдать их жизнь в дикой природе, не беспокоя зверей и не нарушая их естественную активность
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Конгрегации (поведенчески структурированные скопления) белых медведей около крупного источника – не необычные явления. Они наблюдались и раньше. Небольшие конгрегации можно встретить даже во льдах. Однако для такой исключительно высокой концентрации медведей на небольшой площади, как эта, нужно было особое сочетание экологических условий
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
При исчезновении морских льдов в зоне континентального шельфа в Берингийском секторе Арктики на остров Врангеля высаживаются белые медведи всех демографических групп, представленных в региональной географической популяции. Туша гренландского кита собрала около себя всех – одиночных самцов и самок, взрослых и молодых, одиноких медведей и семейные группы. В крайней правой части кадра видна семейная группа с четырьмя медвежатами-сеголетками, один из которых усыновленный
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
В скоплении белых медведей вокруг туши кита отчетливо прослеживаются четыре пространственные зоны. Первая – медведи, кормящиеся на туше, они находятся вплотную друг к другу, некоторые в физическом контакте. Вторая – зона ожидания очереди. Третья – зона отдыха и переваривания пищи до следующего сеанса кормежки. Здесь медведи распределены более-менее равномерно. Наконец, четвертая зона – зона подхода, прилегающая тундра и береговая полоса в радиусе от 250 метров до 10 километров от туши. Медведи в этой зоне удалены друг от друга на расстояние 400 метров и более, во время наблюдений здесь просматривалось до 50 медведей. Эта пространственная структура отражает особенности социального и кормового поведения белых медведей
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Медведи в зоне отдыха и переваривания. Наевшись, звери отходят на некоторое расстояние от общего «стола» и ложатся отдыхать. Можно видеть, что многие медведи в этой зоне также находятся рядом друг с другом. Держатся вместе не только звери в семейных группах (матери с медвежатами). У белых медведей сложная социальная организация, в которой обычны дружественные альянсы между самцами, сложные семейные группы, альянсы между подростками и разными семейными группами
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Наиболее плотное скопление медведей на туше и непосредственно около нее. При коллективном поедании туши крупного морского млекопитающего (кита или моржа) белые медведи, получившие доступ к «столу», кормятся бок о бок, некоторые – находясь в прямом физическом контакте. Это яркая иллюстрация высокой социальности белых медведей. Ни у одного другого вида ныне живущих на планете медведей такое поведение не наблюдается. Небольшая стычка между двумя семейными группами около кормящихся медведей ограничивается демонстрациями, которые не наносят зверям ранений и заканчиваются установлением приоритета подхода, что видно на следующем кадре
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Регулирование порядка кормления от одной туши у белых медведей носит ритуальный характер в том смысле, что кратковременные стычки возникают из-за конкретного места около туши или определенного куска пищи, но не исключают доступа других к корму
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Самое лакомое в туше любого морского млекопитающего – подкожный жир. Прежде всего белые медведи поедают его, постепенно выворачивая кожу наизнанку. Слева на туше стоит взрослый, по виду уже старый и еще тощий самец. Туша гренландского кита на берегу – это шанс всех медведей в данной конгрегации существенно улучшить физическое состояние перед полярной зимой
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Белые медведи начинают вскрывать тушу кита или моржа в самых мягких и легкодоступных местах, там, где есть повреждения или естественные отверстия. Но когда места всем не хватает, надо пробовать с разных сторон
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Этот снимок хорошо иллюстрирует социальную терпимость белых медведей друг к другу при коллективном кормлении и отсутствие дискриминации по полу или возрастным группам. В левой части кадра на туше взрослая одиночная самка спокойно стоит между двумя взрослыми самцами, вплотную к ним
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Туша гренландского кита для белых медведей, переживающих сезон исчезновения морских льдов на суше острова Врангеля, – настоящий дар. Такое количество корма не только позволит медведям дождаться возвращения льдов и возобновления сезона охоты без потерь, но и улучшить свое физическое состояние в преддверии полярной зимы
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Семейная группа с четырьмя медвежатами. Хорошо видно, что один медвежонок (тот, что виден за матерью, сразу позади нее) крупнее остальных. Во время наблюдений было видно, что он обычно держался более настороженно и с большей опаской реагировал на действия матери
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Та же семейная группа с четырьмя медвежатами на отдыхе. Более крупный медвежонок держится в семье как полностью усыновленный ребенок. На снимке он лежит сзади матери, привалившись к ней
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
© Штеффен Граупнер
Другая семейная группа с тремя медвежатами. Самка присматривается к лодкам, с которых за ними наблюдают люди. Осторожность и внимание к любой потенциальной опасности у самок с детьми проявляется еще более сильно, чем у белых медведей вообще
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
Уникальное скопление белых медведей на острове Врангеля
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