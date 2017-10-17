В нацпарке "Русская Арктика" участились встречи с белыми медведями

Госинспекторы базы "Омега" национального парка "Русская Арктика" на острове Земля Александры стали чаще встречать белых медведей, сообщает пресс-служба заповедной территории.

"В конце сентября во время рейда по территории в бухте Северной встретили медведицу с двумя медвежатами, уже подросшими. Спустя несколько дней на другой стороне острова заметили еще одну медведицу и тоже с двумя медвежатами, но маленькими. Затем отмечали двух взрослых особей поодиночке", — рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Алексей Молоковский.

По его словам, медведица с потомством выглядела спокойной, а один из ее медвежат был очень любопытным, но при этом пугливым. Он также отметил, что один из хищников-одиночек, которого заметили сотрудники станции, проявил немалый интерес к людям и неохотно реагировал на громкие звуки отпугивающих устройств.

Как вести себя при встрече с белым медведем? © Руслан Слепцов Оленеводы на арктическом побережье Якутии отметили, что белые медведи стали часто появляться в тундре, подходить близко к стадам © Руслан Слепцов Оленеводы на арктическом побережье Якутии отметили, что белые медведи стали часто появляться в тундре, подходить близко к стадам © Виктор Никифоров По просьбе оленеводов эксперты из Москвы совместно со специалистами министерства охраны природы Якутии разработали специальную инструкцию «Меры безопасности при появлении белого медведя в районе работы оленеводческих бригад» © Виктор Никифоров По просьбе оленеводов эксперты из Москвы совместно со специалистами министерства охраны природы Якутии разработали специальную инструкцию «Меры безопасности при появлении белого медведя в районе работы оленеводческих бригад» © Виктор Никифоров Для представителей общин «Турвааургин» и «Ньютенгли» был проведен специальный инструктаж и вручена памятка по технике безопасности и средства отгона белого медведя. © Виктор Никифоров Для представителей общин «Турвааургин» и «Ньютенгли» был проведен специальный инструктаж и вручена памятка по технике безопасности и средства отгона белого медведя. © Виктор Никифоров Белый медведь тысячи лет проживал на этой территории. Человек должен быть готов к встрече и знать, как себя вести © Виктор Никифоров Белый медведь тысячи лет проживал на этой территории. Человек должен быть готов к встрече и знать, как себя вести © Виктор Никифоров Обучение мерам безопасности при встрече с белым медведем очень важно не только для Якутии, но и для других арктических регионов России, отмечает один из авторов инструкции, эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров. © Виктор Никифоров Обучение мерам безопасности при встрече с белым медведем очень важно не только для Якутии, но и для других арктических регионов России, отмечает один из авторов инструкции, эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров. /

В свою очередь сотрудник национального парка, кандидат биологических наук Иван Мизин подчеркнул, что никто из зверей не проявлял агрессии.

"С приближением полярной ночи миграции белых медведей становятся короче, самки ищут места, чтобы сделать берлоги, поэтому они чаще появляются на берегах арктических островов, где могут быть замечены людьми. В первую очередь животные появляются вблизи [объектов] временного или постоянного пребывания человека, ориентируясь на запахи. Часто медведи просто проходят мимо, не приближаясь к жилью, но иногда могут и заходить в гости", — рассказал он.