От студента до директора: четверть века в "Смоленском Поозерье"

35 озер дали название национальному парку "Смоленское Поозерье". О развитии экотуризма и самом крупном за последнее время выпуске зубров в рамках проекта Минприроды России и РИА Новости #ЗаповедныеЛюди рассказал директор национального парка Александр Кочергин.

Национальный парк — это не просто очерченная зеленой границей территория на карте, внутри которой сотрудники заповедной системы охраняют спокойствие животных и растений. По мнению директора нацпарка, "Смоленское Поозерье" — это сложный организм, где сохранение природных и историко-культурных комплексов и объектов сочетается с хозяйственной деятельностью местного сообщества и рекреационной деятельностью, связанной с многочисленными посетителями.

Национальный парк "Смоленское поозерье" © Национальный парк "Смоленское поозерье" Национальный парк "Смоленское поозерье" участвует в программе ребилитации птиц - на территории национального парка в разное время жили несколько спасенных аистов © Национальный парк "Смоленское поозерье" Национальный парк "Смоленское поозерье" участвует в программе ребилитации птиц - на территории национального парка в разное время жили несколько спасенных аистов © Национальный парк "Смоленское поозерье" В этом году национальному парку "Смоленское поозерье" исполнилось 25 лет © Национальный парк "Смоленское поозерье" В этом году национальному парку "Смоленское поозерье" исполнилось 25 лет © Национальный парк "Смоленское поозерье" Название национальному парку "Смоленское поозерье" дали 35 озер, которые когда-то были одним валдайским ледником © Национальный парк "Смоленское поозерье" Название национальному парку "Смоленское поозерье" дали 35 озер, которые когда-то были одним валдайским ледником © Национальный парк "Смоленское поозерье" Самое большое озеро на территории "Смоленского поозерья" называется Сапшо. Его площадь равна 304 гектарам. Николай Пржевальский, живший и работавший на территории национального парка, даже сравнивал его с Байкалом © Национальный парк "Смоленское поозерье" Самое большое озеро на территории "Смоленского поозерья" называется Сапшо. Его площадь равна 304 гектарам. Николай Пржевальский, живший и работавший на территории национального парка, даже сравнивал его с Байкалом © Национальный парк "Смоленское поозерье" Мороз и солнце - красотой национального парка можно насладиться в любое время года. Почти все туристические маршруты доступны для прохождения зимой © Национальный парк "Смоленское поозерье" Мороз и солнце - красотой национального парка можно насладиться в любое время года. Почти все туристические маршруты доступны для прохождения зимой © Национальный парк "Смоленское поозерье" В "Смоленском поозерье" обитает множество видов птиц, поэтому в национальном парке организовали кружок по орнитологии, а также проводят дни наблюдения за пернатыми © Национальный парк "Смоленское поозерье" В "Смоленском поозерье" обитает множество видов птиц, поэтому в национальном парке организовали кружок по орнитологии, а также проводят дни наблюдения за пернатыми © Национальный парк "Смоленское поозерье" Фауна национального парка очень разнообразна - здесь можно встретить не только знаменитых зубров, но и кабанов, медведей, косуль и даже рысь © Национальный парк "Смоленское поозерье" Фауна национального парка очень разнообразна - здесь можно встретить не только знаменитых зубров, но и кабанов, медведей, косуль и даже рысь © Национальный парк "Смоленское поозерье" "Национальный парк - это такой комплексный организм, где сочетаются история, природа, культура – все вместе", - сказал директор "Смоленского поозерья" © Национальный парк "Смоленское поозерье" "Национальный парк - это такой комплексный организм, где сочетаются история, природа, культура – все вместе", - сказал директор "Смоленского поозерья" © Национальный парк "Смоленское поозерье" Национальный парк имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения, который получил в 1999 году © Национальный парк "Смоленское поозерье" Национальный парк имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения, который получил в 1999 году © Национальный парк "Смоленское поозерье" Парк можно исследовать, пройдя одну из экологических троп. "В царстве бурого медведя" рассказывает о повадках животного, его рационе питания и показывает места обитания бурого хищника © Национальный парк "Смоленское поозерье" Парк можно исследовать, пройдя одну из экологических троп. "В царстве бурого медведя" рассказывает о повадках животного, его рационе питания и показывает места обитания бурого хищника /

Одним из основных брендов "Смоленского Поозерья" в последние годы стали лесные великаны — зубры. Парк делает многое для того, чтобы привлечь к животным внимание людей: многочисленные публикации и репортажи в СМИ, различные акции, обеспечение возможности посетителям нацпарка увидеть зверей в вольерном комплексе. Так, этим летом в парке впервые прошел благотворительный легкоатлетический забег "Бежим за зубров", в котором приняли участие и профессиональные легкоатлеты, и обычные любители бега.

А самое главное событие в зубрином проекте состоится в конце октября: тогда для создания новой вольно живущей популяции зубра европейского в Центральной России из вольеров выпустят самое большое количество животных за последние два десятилетия — около 20 зубров.

"Это очень значимое для нас явление, потому что впервые на территории Смоленской области происходит возрождение утраченного в Средневековье краснокнижного вида — интересного, крупного и красивого животного", — отметил Александр Кочергин.

С помощью GPS-ошейников и фотоловушек специалисты парка смогут наблюдать за перемещениями и повседневной жизнью зубров. Если кто-то из них заболеет или травмируется, их лечением сразу же займутся опытные местные ветеринары, с которыми у парка сложились деловые отношения.

По словам директора, угодья особо охраняемой природной территории и прилегающих слабо освоенных человеком территорий в перспективе смогут вместить до 500 особей зубра и стать важным центром сохранения этого редкого вида не только в нашей стране, но и в мире.

Для того чтобы зубры смогли приспособиться к жизни на свободе и найти пропитание, сотрудники службы охраны парка засеяли несколько заброшенных полей рапсом, клевером и кукурузой. На зиму заготовлены сено, сенаж и овес.

В местах, где будет происходить зимняя подкормка животных, создается инфраструктура для показа животных посетителям парка в естественной среде. В целях предотвращения случаев посягательства на жизнь зубров в рамках координации деятельности с правоохранительными органами в области охраны природных комплексов и соблюдения общественного порядка совсем недавно проведено расширенное региональное совещание и подписано долгосрочное соглашение.

Круг ответственности Александра Кочергина как директора природоохранного учреждения очень широк.

В весенне-летнее время делается особый акцент на координации противопожарных мероприятий со всеми задействованными в этой области структурами, вопросах природопользования на территории парка (утилизация мусора с туробъектов, согласование разрешений на строительство), научно-исследовательской деятельности, работе со СМИ, обеспечении населения дровами, поиске дополнительных средств для проведения просветительских и природоохранных мероприятий, контроле за выполнением учреждением государственного задания и многом другом.

© Национальный парк "Смоленское поозерье" Директор национального парка "Смоленское поозерье" Александр Кочергин © Национальный парк "Смоленское поозерье" Директор национального парка "Смоленское поозерье" Александр Кочергин

В этом году национальному парку исполнилось 25 лет, на протяжении всего этого времени в парке работает Александр Кочергин. Он познакомился со "Смоленским Поозерьем" еще студентом, когда участвовал в предпроектном обосновании создания национального парка, а закончив Смоленский педагогический институт, сразу откликнулся на предложение первого директора прийти на работу в парк.

Сначала он занимался экологическим контролем природопользования, одновременно проводил научные исследования, связанные с изучением ландшафтной структуры территории. Через два года получил место заместителя директора по туризму и экологическому просвещению, а спустя 10 лет стал директором парка и занимает эту должность до сих пор.

Когда впервые, будучи студентом на полевой практике 30 лет назад, Александр посетил территорию будущего парка, она поразила его прежде всего "своей первозданной красотой", поделился он первым впечатлением о "Смоленском Поозерье".

Как и у многих полюбивших этот парк людей, у Александра Кочергина есть наиболее притягательные для него места в Поозерье. Одно из них — это небольшое озеро Чистик с прозрачной водой в центральной части охраняемой территории.

"Чистейшая вода, крутые берега, поросшие вековым сосновым бором, — там особая аура, куда хочется приходить и в трудные минуты, и в часы радости".

За четверть века деятельности национальный парк превратился в настоящий туристический центр — каждый год сюда приезжает более 100 тысяч посетителей. В "Смоленском Поозерье" можно не только насладиться красотами природы, но и с пользой провести досуг. На особо охраняемой территории находится несколько музеев, в том числе и частных, самый известный из которых — дом-музей Н.М.Пржевальского, который проживал и работал здесь с 1881 по 1888 год.

Для того чтобы посетители смогли лучше узнать особенности парка, специалисты разработали экологические тропы, а недавно рядом с поселком Пржевальское открылся конный двор, в котором дети и взрослые могут заниматься верховой ездой, а также узнавать все о содержании лошадей.

Вольер для передержки знаменитых зубров и демонстрационный вольер с лошадьми Пржевальского также притягивают туристов.

Каждый посетитель парка может найти занятие по душе: велосипедные прогулки или сплав на каноэ, неспешные экскурсии по экотропам или сбор грибов и ягод. Каждый год бывают случаи, когда парк посещают разного рода эзотерики — ищут места силы. "Так, уже несколько лет подряд приезжает несколько шаманов из далекой Тувы, дабы зарядиться здесь силой", — делится директор.

Для привлечения посетителей в национальном парке проводится много этнографических и природоохранных мероприятий. Например, соревнование по спортивной орнитологии приурочено к Дню птиц, а фестиваль "Слобода партизанская" проводится в память о первом партизанском бое на Смоленщине. Он проводится в течение трех лет, но уже стал брендом "Смоленского Поозерья".

Как и в любом месте, работа в национальном парке имеет свои сложности.

При таком большом потоке людей особое внимание руководство уделяет предотвращению нарушений природоохранного режима. В отделе охраны работают 15 госинспекторов, которые строго следят за порядком на территории.

Одна из главных задач персонала национального парка — контроль соблюдения правил нахождения на особо охраняемой природной территории. К примеру, там нельзя разжигать костры в неположенных местах, заниматься охотничьим преследованием животных и ловлей рыбы запрещенными орудиями лова.

Благодаря действующим запретам количество нарушений режима резко уменьшилось за последние годы. Это, помимо штрафов, стало возможным благодаря ежедневной кропотливой работе всех служб парка.

На территории национального парка находится более 100 населенных пунктов. Главной проблемой совместного существования парка и местных жителей остается утилизация бытового мусора.

Если на туристических объектах нацпарка вопрос об утилизации мусора более-менее решен благодаря слаженной работе сотрудников лесного отдела, то на территории сельских поселений ситуация меняется крайне медленно.

© Национальный парк "Смоленское поозерье" За четверть века работы национальный парк превратился из лесной территории в настоящий туристический центр - каждый год сюда приезжает более 100 тысяч посетителей © Национальный парк "Смоленское поозерье" За четверть века работы национальный парк превратился из лесной территории в настоящий туристический центр - каждый год сюда приезжает более 100 тысяч посетителей

"Для людей, живущих на территории парка, еще не созданы на сегодняшний день возможности утилизировать бытовые отходы. Имеются случаи, когда мусор просто вывозится в лесные массивы или на неорганизованные свалки", — делится Александр Кочергин.

Но, несмотря на все трудности, руководство и местные жители все-таки стараются идти на компромиссы и искать пути бесконфликтного сосуществования.

Беседовала Есения Бландова