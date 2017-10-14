© Национальный парк "Смоленское поозерье"

Название национальному парку "Смоленьское поозерье", который открылся в 1992 году, дали 35 озер, расположенных на его территории. Через несколько лет после создания, он получил статус ключевой орнитологической территории международного значения, а в 2002 был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.