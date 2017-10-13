Россотрудничество провело эко-уроки в школах Польши, Финляндии и Венгрии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экологические уроки для польских, финских и венгерских школьников прошли в Год экологии в Российских центрах науки и культуры, сообщает Россотрудничество.

"Российский центр науки и культуры провел серию открытых уроков по экологическому образованию для учащихся школ в Польше, Финляндии и Венгрии. Мероприятия вошли в программу международного форума "Открытый диалог: наука, бизнес и образование как инициаторы развития мировой экологической безопасности", который проводится в рамках "Дней российской науки за рубежом", — говорится в сообщении. © РИА Новости / Сергей Пятаков Минприроды проведет уроки экологии в российских школах

В частности, перед школьниками выступили представители российских заповедников, а также разработчики образовательных проектов, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде у молодежи.

"Директор заповедника "Столбы" (Красноярский край) Вячеслав Щербаков и начальник научного отдела Кроноцкого заповедника (Камчатский край) Дарья Паничева рассказали школьникам про российскую заповедную систему, ее историю и планы по развитию инфраструктуры особо охраняемых природных территорий", — рассказали в ведомстве.

Российские эксперты донесли до ребят, насколько важно принимать участие в защите окружающей среды и представили проект всероссийского экологического марафона "360 минут" и всероссийский образовательный проект "Заповедная смена", посвященный редким видам животных и растений.

Как на вулкане. Кроноцкий заповедник © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виктор Гуменюк С 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 1996 года – в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виктор Гуменюк С 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 1996 года – в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Ученые с тревогой констатируют: популяция дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Камчатки, неуклонно сокращается © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Ученые с тревогой констатируют: популяция дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Камчатки, неуклонно сокращается © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий Маркевич Благодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике рыси не так осторожны, как на промысловых территориях. Они практически не боятся человека и ведут себя довольно вальяжно © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий Маркевич Благодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике рыси не так осторожны, как на промысловых территориях. Они практически не боятся человека и ведут себя довольно вальяжно © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Краснощёков Мыс Кроноцкий расположен на восточном побережье Камчатки. Когда-то в этом месте был действующий маяк, но с 2007 года он не функционирует © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Краснощёков Мыс Кроноцкий расположен на восточном побережье Камчатки. Когда-то в этом месте был действующий маяк, но с 2007 года он не функционирует © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин Птица ипатка может нырять на глубину до 50 метров © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин Птица ипатка может нырять на глубину до 50 метров © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Аpтюхин Антур – наиболее крупный из подвидов тюленей. Длина тела взрослых антуров достигает двух метров. В связи с малой численностью антур занесен в Красную книгу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Аpтюхин Антур – наиболее крупный из подвидов тюленей. Длина тела взрослых антуров достигает двух метров. В связи с малой численностью антур занесен в Красную книгу © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Природные явления, подобные камчатской Долине смерти, известны и в других районах планеты, отличающихся вулканической активностью: близ Йеллоустонского национального парка в США («Мертвое ущелье»), на Яве в Индонезии, где существует несколько долин смерти © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Природные явления, подобные камчатской Долине смерти, известны и в других районах планеты, отличающихся вулканической активностью: близ Йеллоустонского национального парка в США («Мертвое ущелье»), на Яве в Индонезии, где существует несколько долин смерти © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис Будьков На территории Кроноцкого заповедника находится около тысячи термальных источников, включая грязевые котлы и термальные озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис Будьков На территории Кроноцкого заповедника находится около тысячи термальных источников, включая грязевые котлы и термальные озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей Габов Американская норка впервые была выпущена на Камчатке в 1960 году. На данный момент численность этих зверьков на Камчатке составляет несколько тысяч © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей Габов Американская норка впервые была выпущена на Камчатке в 1960 году. На данный момент численность этих зверьков на Камчатке составляет несколько тысяч © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Анадырская лиса отличается от остальных подвидов лисиц наиболее яркой среди всех окраской и крупными размерами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Анадырская лиса отличается от остальных подвидов лисиц наиболее яркой среди всех окраской и крупными размерами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Белоплечий орлан – питается в основном рыбой. Его масса достигает девяти килограммов. Эта птица занесена в Красную книгу России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Белоплечий орлан – питается в основном рыбой. Его масса достигает девяти килограммов. Эта птица занесена в Красную книгу России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николаий Зиновьев Большое количество рыбы приводит к появлению на озерных берегах бурых медведей. За рыбалкой медведей туристы могут наблюдать со специально возведенной наблюдательной вышки, расположенной в районе озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николаий Зиновьев Большое количество рыбы приводит к появлению на озерных берегах бурых медведей. За рыбалкой медведей туристы могут наблюдать со специально возведенной наблюдательной вышки, расположенной в районе озера © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Нерест нерки начинается в июле и заканчивается в марте, что привлекает в заповедник множество любителей рыбалки © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Нерест нерки начинается в июле и заканчивается в марте, что привлекает в заповедник множество любителей рыбалки © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Огнедышащие сопки – символ Кроноцкого заповедника. Из 25 вулканов восемь – действующие © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Огнедышащие сопки – символ Кроноцкого заповедника. Из 25 вулканов восемь – действующие © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Кальдера вулкана Узон – огромная впадина диаметром около 10 километров. Ее площадь достигает 150 квадратных километров © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Кальдера вулкана Узон – огромная впадина диаметром около 10 километров. Ее площадь достигает 150 квадратных километров /

В ходе проходивших по итогам уроков обсуждений преподаватели школы выразили готовность принять участие вместе со своими учениками в российских экологических проектах. "Кто знает, может, доведется побывать и на Камчатке", — отметила директор венгерской гимназии Анна Бараньине Вереш.

"Очень важно, что нам удалось включить в диалог и молодежь, для которой участие в форуме стало одним из форматов экологического воспитания. Надеюсь, в будущем кто-то из ребят сможет приехать на Байкал или Камчатку и принять участие в российских экологических проектах", — отметил директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.