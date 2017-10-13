Заповедные земли России
Россотрудничество провело эко-уроки в школах Польши, Финляндии и Венгрии
© РИА Новости / Алексей Никольский
11:2213.10.2017
(обновлено: 14:13 13.10.2017)
0690

Россотрудничество провело эко-уроки в школах Польши, Финляндии и Венгрии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экологические уроки для польских, финских и венгерских школьников прошли в Год экологии в Российских центрах науки и культуры, сообщает Россотрудничество.

"Российский центр науки и культуры провел серию открытых уроков по экологическому образованию для учащихся школ в Польше, Финляндии и Венгрии. Мероприятия вошли в программу международного форума "Открытый диалог: наука, бизнес и образование как инициаторы развития мировой экологической безопасности", который проводится в рамках "Дней российской науки за рубежом", — говорится в сообщении.

Школа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Минприроды проведет уроки экологии в российских школах

В частности, перед школьниками выступили представители российских заповедников, а также разработчики образовательных проектов, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде у молодежи.

"Директор заповедника "Столбы" (Красноярский край) Вячеслав Щербаков и начальник научного отдела Кроноцкого заповедника (Камчатский край) Дарья Паничева рассказали школьникам про российскую заповедную систему, ее историю и планы по развитию инфраструктуры особо охраняемых природных территорий", — рассказали в ведомстве.

Российские эксперты донесли до ребят, насколько важно принимать участие в защите окружающей среды и представили проект всероссийского экологического марафона "360 минут" и всероссийский образовательный проект "Заповедная смена", посвященный редким видам животных и растений.

Как на вулкане. Кроноцкий заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виктор ГуменюкС 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 1996 года – в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки"Кроноцкий заповедник. Кальдера вулкана Узон
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виктор Гуменюк
С 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 1996 года – в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки"
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокУченые с тревогой констатируют: популяция дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Камчатки, неуклонно сокращаетсяКроноцкий заповедник. Дикий северный олень
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Ученые с тревогой констатируют: популяция дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Камчатки, неуклонно сокращается
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий МаркевичБлагодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике рыси не так осторожны, как на промысловых территориях. Они практически не боятся человека и ведут себя довольно вальяжноКроноцкий заповедник. Восточно-сибирская рысь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий Маркевич
Благодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике рыси не так осторожны, как на промысловых территориях. Они практически не боятся человека и ведут себя довольно вальяжно
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей КраснощёковМыс Кроноцкий расположен на восточном побережье Камчатки. Когда-то в этом месте был действующий маяк, но с 2007 года он не функционируетКроноцкий заповедник. Мыс Кроноцкий
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Краснощёков
Мыс Кроноцкий расположен на восточном побережье Камчатки. Когда-то в этом месте был действующий маяк, но с 2007 года он не функционирует
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий АртюхинПтица ипатка может нырять на глубину до 50 метровКроноцкий заповедник. Ипатка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин
Птица ипатка может нырять на глубину до 50 метров
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий АpтюхинАнтур – наиболее крупный из подвидов тюленей. Длина тела взрослых антуров достигает двух метров. В связи с малой численностью антур занесен в Красную книгуКроноцкий заповедник. Антур
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Аpтюхин
Антур – наиболее крупный из подвидов тюленей. Длина тела взрослых антуров достигает двух метров. В связи с малой численностью антур занесен в Красную книгу
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокПриродные явления, подобные камчатской Долине смерти, известны и в других районах планеты, отличающихся вулканической активностью: близ Йеллоустонского национального парка в США («Мертвое ущелье»), на Яве в Индонезии, где существует несколько долин смертиКроноцкий заповедник. Долина Смерти
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Природные явления, подобные камчатской Долине смерти, известны и в других районах планеты, отличающихся вулканической активностью: близ Йеллоустонского национального парка в США («Мертвое ущелье»), на Яве в Индонезии, где существует несколько долин смерти
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис БудьковНа территории Кроноцкого заповедника находится около тысячи термальных источников, включая грязевые котлы и термальные озераКроноцкий заповедник. Термальные источники Кипелые и вулкан Кизимен. Лазовский участок Кроноцкого заповедника
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис Будьков
На территории Кроноцкого заповедника находится около тысячи термальных источников, включая грязевые котлы и термальные озера
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей ГабовАмериканская норка впервые была выпущена на Камчатке в 1960 году. На данный момент численность этих зверьков на Камчатке составляет несколько тысячКроноцкий заповедник. Американская норка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей Габов
Американская норка впервые была выпущена на Камчатке в 1960 году. На данный момент численность этих зверьков на Камчатке составляет несколько тысяч
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокАнадырская лиса отличается от остальных подвидов лисиц наиболее яркой среди всех окраской и крупными размерамиКроноцкий заповедник. Анадырская лисица на фоне Кроноцкого вулкана
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Анадырская лиса отличается от остальных подвидов лисиц наиболее яркой среди всех окраской и крупными размерами
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокБелоплечий орлан – питается в основном рыбой. Его масса достигает девяти килограммов. Эта птица занесена в Красную книгу РоссииКроноцкий заповедник. Белоплечий орлан
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Белоплечий орлан – питается в основном рыбой. Его масса достигает девяти килограммов. Эта птица занесена в Красную книгу России
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николаий ЗиновьевБольшое количество рыбы приводит к появлению на озерных берегах бурых медведей. За рыбалкой медведей туристы могут наблюдать со специально возведенной наблюдательной вышки, расположенной в районе озераКроноцкий заповедник. Камчатский бурый медведь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николаий Зиновьев
Большое количество рыбы приводит к появлению на озерных берегах бурых медведей. За рыбалкой медведей туристы могут наблюдать со специально возведенной наблюдательной вышки, расположенной в районе озера
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокНерест нерки начинается в июле и заканчивается в марте, что привлекает в заповедник множество любителей рыбалкиКроноцкий заповедник. Массовый нерест нерки в Курильском озере
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Нерест нерки начинается в июле и заканчивается в марте, что привлекает в заповедник множество любителей рыбалки
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокОгнедышащие сопки – символ Кроноцкого заповедника. Из 25 вулканов восемь – действующиеКроноцкий заповедник. Извержение гейзера Великан
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Огнедышащие сопки – символ Кроноцкого заповедника. Из 25 вулканов восемь – действующие
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокКальдера вулкана Узон – огромная впадина диаметром около 10 километров. Ее площадь достигает 150 квадратных километровКроноцкий заповедник. Кальдера вулкана Узон
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Кальдера вулкана Узон – огромная впадина диаметром около 10 километров. Ее площадь достигает 150 квадратных километров
/

В ходе проходивших по итогам уроков обсуждений преподаватели школы выразили готовность принять участие вместе со своими учениками в российских экологических проектах. "Кто знает, может, доведется побывать и на Камчатке", — отметила директор венгерской гимназии Анна Бараньине Вереш.

"Очень важно, что нам удалось включить в диалог и молодежь, для которой участие в форуме стало одним из форматов экологического воспитания. Надеюсь, в будущем кто-то из ребят сможет приехать на Байкал или Камчатку и принять участие в российских экологических проектах", — отметил директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.

Первый и Второй столбы
© Максим Кадочников, Минприроды РФ
Государственный природный заповедник «Столбы»
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена