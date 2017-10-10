Россия и Монголия создадут три трансграничных резервата

Создание российско-монгольских трансграничных резерватов "Силхэм-Сайлюгем", "Истоки Амура" и "Тунка-Хубсугул" обсудили эксперты на седьмом заседании смешанной российско-монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды в Улан-Баторе.

Эта тема стоит на повестке дня с 2015 года, однако только сейчас монгольское правительство рассмотрело российские проекты межправительственного соглашения о создании будущих ООПТ, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

"Монгольская сторона рассматривала целый ряд предложений о создании особо охраняемых природных территорий на границе с Россией. Но пока готовы к созданию только трех резерватов: "Истоки Амура", "Силхэм-Сайлюгем" и "Тунка-Хубсугул", — отметил заместитель директора нацпарка по науке, научным исследованиям и мониторингу Денис Маликов. Он также добавил, что документы могут быть подписаны уже в следующем году.

Неземные пейзажи Сайлюгемского нацпарка © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Кластер "Аргут" - один из самых девственных уголков Республики Алтай с наименее измененными человеком ландшафтами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Кластер "Аргут" - один из самых девственных уголков Республики Алтай с наименее измененными человеком ландшафтами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Чупин Алтайский горный баран - аргали © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Чупин Алтайский горный баран - аргали © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Долина реки Чибит © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Долина реки Чибит © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Стадо сибирских горных козлов © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Стадо сибирских горных козлов © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Чупин Сайлюгемский национальный парк © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Чупин Сайлюгемский национальный парк © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Чупин Урочище Баян-Чаган © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Чупин Урочище Баян-Чаган © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Урочище Баян-Чаган © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Урочище Баян-Чаган © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Река Большая Ары-Юл, кластер "Аргут" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Река Большая Ары-Юл, кластер "Аргут" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Урочище Соён-Чадыр, участок "Аргут" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Урочище Соён-Чадыр, участок "Аргут" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Иваницкий Кластер "Аргут" - один из самых девственных уголков Республики Алтай с наименее измененными человеком ландшафтами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Иваницкий Кластер "Аргут" - один из самых девственных уголков Республики Алтай с наименее измененными человеком ландшафтами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Иваницкий Кластер "Аргут" - один из самых девственных уголков Республики Алтай с наименее измененными человеком ландшафтами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Иваницкий Кластер "Аргут" - один из самых девственных уголков Республики Алтай с наименее измененными человеком ландшафтами © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Участок "Уландрык" - располагается на границе России и Монголии © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марина Ожмегова Участок "Уландрык" - располагается на границе России и Монголии /

Эксперты также затронули вопросы совместного мониторинга, исследований и контроля животных, мигрирующих через государственные границы. По итогам заседания Россия и Монголия пришли к соглашению подписать программу по мониторингу алтайского горного барана (аргали) и разработать программу по мониторингу снежного барса по единой стандартизованной методике с занесением информации в систему "Ирбис".