На Алтае вдвое увеличится площадь особо охраняемых природных территорий

Площадь особо охраняемых природных территорий в Алтайском крае увеличится вдвое к 2025 году, сообщается на официальном сайте администрации субъекта Федерации.

На данный момент ООПТ занимают 779,7 тысячи гектаров (4,8% площади региона), это 37 природных заказников, 63 памятника природы и парк "Ая".

В соответствии с утвержденной схемой развития размер особо охраняемых природных территорий увеличится до 601 тысячи гектаров (9,5% площади края).

В 2017 году регион планирует придать статус ООПТ природному парку "Предгорье Алтая" и заказнику "Урочище Рублево".

"Создаваемый природный парк "Предгорья Алтая" занимает площадь около 40 тысяч гектаров. На сегодняшний день проведены все необходимые научно-исследовательские мероприятия, согласования по всем ведомствам, в том числе получено согласование Министерства природных ресурсов России. Также мы продолжаем работы по заказнику краевого значения "Урочище Рублево" в Михайловском районе площадью 27,5 тысячи гектаров", — отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.