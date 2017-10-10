В Дагестане создадут природные парки и водохранилище в Год экологии

Природные парки, репродукционный комплекс осетроводства и водохранилище планируют создать в Дагестане в 2017 году в рамках Года экологии, сообщается на сайте минприроды Дагестана.

"На 2017 год запланировано создание двух природных парков регионального значения "Джалган" в Дербентском районе и "Хунзахский" в Хунзахском районе, а также двух особо охраняемых природных территорий: лиманно-плавневый комплекс "Сулакская лагуна" в Кировском районе Махачкалы и озеро "Аджи" в Каякентском районе", — отметил министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиюла Карачаев.

Также в рамках Года Каспия и водных ресурсов в Дагестане предусмотрена экологическая реабилитация озер Грязевого, Ак-Гёль, Аджи. Ведутся работы по восстановлению озер Малое Турали и Алтаусского, водного объекта "Муравейник", запланировано строительство водохранилищ в селе Нижнее Казанище Буйнакского района, на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе, в Левашинском районе и в пределах муниципального образования "Город Южно-Сухокумск".