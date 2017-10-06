В Орехово-Зуевском районе создали природный заказник "Арюшина гора"

Правительство Московской области утвердило положение о государственном природном заказнике "Арюшина гора", который расположен вблизи сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района, сообщается на сайте ведомства.

Площадь особо охраняемой природной территории составляет 3174 гектара. Естественным центром природного комплекса является холм Арюшина гора, высота которого составляет 170 м над уровнем моря.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в ООПТ обитают 129 видов позвоночных животных, причем здесь практически отсутствуют синантропные (связанные с деятельностью человека) виды, что делает заказник примером сохранности и целостности природного комплекса. При обследовании ООПТ было выявлено 12 видов растений, грибов и лишайников, занесенных в Красные книги России и Московской области, а также 20 видов краснокнижной фауны.

Александр Коган отметил, что в разные годы заповедным местам был нанесен значительный ущерб: особенно пострадали местные леса в результате пожара, прошедшего здесь летом 2010 года. Кроме того, экосистема по-прежнему восстанавливается после масштабных мелиоративных работ и нарушений почвенного покрова в результате добычи торфа.

Режимом особой охраны заказника разрешены сбор грибов и ягод, рыбная ловля и охота (кроме особо охраняемых косули, барсука, глухаря и тетерева), пешие и лыжные прогулки, а также проезд по грунтовым автомобильным дорогам общего пользования Зворково-Савинская, Фокино-Савинская и подъезд к Зеленым карьерам. Категорически запрещено любое строительство, въезд в ООПТ вне дорог, рубки (кроме выборочных санитарных), разведение костров и любая деятельность, чреватая загрязнением территории.

Заказник "Арюшина гора" стал восьмой ООПТ, созданной минэкологии с начала года.