В Дагестане появится природный парк "Хунзахский"

В Хунзахском районе Республики Дагестан появится новый природный парк, сообщается на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии региона. Соответствующее постановление было выпущено правительством Дагестана 29 сентября 2017 года.

Новая заповедная территория будет создана для восстановления уникальных природных комплексов и объектов, их рационального использования и сохранения.

Общая площадь объекта составит 2719 гектаров, из которых более 500 гектаров — земли лесного фонда. Находиться природный парк будет в ведении министерства природных ресурсов и экологии РД. В скором времени на территории, определенной под парк, будет введен соответствующий режим охраны.

Ожидается также, что помимо природного парка "Хунзахский" статус ООПТ получат лагуна Муравейник, расположенная недалеко от Махачкалы, и гора Джалган в Дербентском районе Дагестана.