Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании "Заповедного Поозерья"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и министр природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык подписали соглашение о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье", сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Документ был подписан на заседании межгосударственного экологического совета государств — участников СНГ.

"Соглашение подписано для объединения усилий двух стран в целях сохранения уникального биологического и ландшафтного разнообразия Витебского и Себежского Поозерья, прилегающих к российско-белорусской границе", — говорится в сообщении.

В состав новой территории вошли национальный парк "Себежский" (РФ, Псковская область) и республиканские ландшафтные заказники Белоруссии "Красный Бор" и "Освейский".

По информации белорусского минприроды, создание "Заповедного Поозерья" позволит улучшить сотрудничество в областях охраны окружающей среды и мониторинга ее состояния, научных исследований, сохранения биологического разнообразия, а также развития экологического просвещения населения и экологического туризма.