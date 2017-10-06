Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании "Заповедного Поозерья"

Документ был подписан на заседании межгосударственного экологического совета государств — участников СНГ.
"Соглашение подписано для объединения усилий двух стран в целях сохранения уникального биологического и ландшафтного разнообразия Витебского и Себежского Поозерья, прилегающих к российско-белорусской границе", — говорится в сообщении.
В состав новой территории вошли национальный парк "Себежский" (РФ, Псковская область) и республиканские ландшафтные заказники Белоруссии "Красный Бор" и "Освейский".
По информации белорусского минприроды, создание "Заповедного Поозерья" позволит улучшить сотрудничество в областях охраны окружающей среды и мониторинга ее состояния, научных исследований, сохранения биологического разнообразия, а также развития экологического просвещения населения и экологического туризма.