Хакасский заповедник получил сертификат биосферного резервата

Государственный природный заповедник "Хакасский", важнейшим направлением исследований которого является изучение снежного барса, получил международный сертификат биосферного резервата, сообщается на сайте программы "Ирбис — снежный барс".

Вручение состоялось на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям, который проходил в Сочи с 29 сентября по 1 октября.

Форум организован Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России.