Сбежавшие зубры вернулись в питомник Приокско-Террасного заповедника

12 молодых зубров вернулись на территорию центрального питомника, сообщила пресс-служба Приокско-Террасного заповедника.

Животные сбежали из вольера 10 июля этого года, когда ураган повалил деревья на ограду. Сотрудники заповедника обнаружили пропавших зубров через четыре дня.

Все это время стадо продвигалось по заповеднику, а затем вернулось на территорию питомника.