Заповедные земли России
Сбежавшие зубры вернулись в питомник Приокско-Террасного заповедника
© РИА Новости / Антон Денисов
15:0804.10.2017
(обновлено: 15:09 04.10.2017)
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Сбежавшие зубры вернулись в питомник Приокско-Террасного заповедника

12 молодых зубров вернулись на территорию центрального питомника, сообщила пресс-служба Приокско-Террасного заповедника.

Животные сбежали из вольера 10 июля этого года, когда ураган повалил деревья на ограду. Сотрудники заповедника обнаружили пропавших зубров через четыре дня.

Все это время стадо продвигалось по заповеднику, а затем вернулось на территорию питомника.

Природа Приокско-Террасного государственного заповедника
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоВ Приокско-Террасном заповеднике живут не только зубры, но и лисыПриокско-Террасный заповедник. Лиса
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
В Приокско-Террасном заповеднике живут не только зубры, но и лисы
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоЕсли пройти пешком по приокским террасам всего несколько километров, то можно познакомиться со всеми особенностями природы Восточно-Европейской равниныПриокско-Террасный заповедник. Вид на Сионское озеро
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Если пройти пешком по приокским террасам всего несколько километров, то можно познакомиться со всеми особенностями природы Восточно-Европейской равнины
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко"Зубры в тумане". В 1948 году здесь был организован Центральный зубровый питомник, созданный для возрождения этого почти исчезнувшего вида животныхПриокско-Террасный заповедник. Зубры
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
"Зубры в тумане". В 1948 году здесь был организован Центральный зубровый питомник, созданный для возрождения этого почти исчезнувшего вида животных
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоНа севере, как в настоящей тайге, вы встретите сфагновые болота, заросли росянки, голубики и клюквыПриокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
На севере, как в настоящей тайге, вы встретите сфагновые болота, заросли росянки, голубики и клюквы
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоДальше смешанный лес сменяется светлым березняком, а спустившись еще на ступень ниже, вы окажетесь в сосновом лесуПриокско-Террасный заповедник. Зяблик
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Дальше смешанный лес сменяется светлым березняком, а спустившись еще на ступень ниже, вы окажетесь в сосновом лесу
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоА для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — лесаПриокско-Террасный заповедник. Венерин башмачок
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
А для юго-восточной и центральной частей заповедника характерны широколиственные — дубовые и липовые — леса
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоЗначительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской областиПриокско-Террасный заповедник. Кабаны
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Значительное число зарегистрированных в заповеднике растений и животных занесены в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоПриокские террасы — это уникальная природная лаборатория для исследованийПриокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Приокские террасы — это уникальная природная лаборатория для исследований
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоРазведение и изучение европейских зубров — одна из основных задач, возложенных на Приокско-Террасный заповедникПриокско-Террасный заповедник. Зубры
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Разведение и изучение европейских зубров — одна из основных задач, возложенных на Приокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоНа территории заповедника фактически расположены три географические зоны: лесная, лесостепная и степнаяПриокско-Террасный заповедник. Бражник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
На территории заповедника фактически расположены три географические зоны: лесная, лесостепная и степная
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоУченые насчитывают в заповеднике около 50 типов лесов, 981 вид высших растений, 142 вида птиц, 57 видов млекопитающихПриокско-Террасный заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
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За годы существования в питомнике родилось более 600 чистокровных зубров, значительная часть которых была расселена в дикую природу
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