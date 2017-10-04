В заповеднике "Кузнецкий Алатау" спасли краснокнижного сокола-сапсана

На прошлой неделе в экоцентр заповедника "Кузнецкий Алатау" поступил редкий сокол-сапсан с сильным повреждением крыла. Сейчас пернатый хищник находится на лечении в центре реабилитации диких птиц "Крылья", сообщает пресс-служба заповедника.

Соколы-сапсаны включены в Красную книгу Российской Федерации. В дикой природе они питаются в основном другими птицами, например голубями и чайками. Сапсан может в полете развивать скорость до 100-110 километров в час, что считается небольшим достижением для пернатых. Однако у этих редких хищников есть секретное оружие — стремительное пике, во время которого тело сокола разрезает воздух со скоростью 240-300 километров в час. Это самая высокая скорость среди всех живых существ.