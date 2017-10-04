На Байкале запретили ловить омуля

На Байкале в целях предотвращения исчезновения омуля вступил в силу запрет на его вылов из рек, впадающих в озеро, сообщает "Российская газета".

Вылов омуля запрещают в нашей стране не впервые. Такие же меры для сохранения и восстановления запасов омуля вводились в 70-е годы прошлого века. Это сработало. После паузы, которая растянулась на шесть лет, промысловые уловы доходили до 2,2 тысячи тонн в год. Однако начиная с 2004 года количество омуля в Байкале снова стало сокращаться. В 2015 году официальный вылов составил менее 1 тысячи тонн.

Среди возможных причин сокращения популяции байкальского эндемика эксперты называют изменение путей миграции омуля, а также браконьеров. Не менее сложная ситуация сложилась и с искусственным воспроизводством омуля, поэтому на этот раз установлены четкие временные рамки запрета. В Северо-Байкальском рыбопромысловом районе ограничения вводятся с 20 августа по 15 ноября, в реке Верхней Ангаре — с 10 сентября по 15 ноября, в реке Кичере — с 20 сентября по 15 ноября (это также относится к их притокам и протокам). В другое время при добыче омуля коренные народы могут использовать сети, но определенного размера.

Ранее было объявлено, что запрет будет действовать на протяжении трех лет. В этот период будет проводиться мониторинг ситуации. Президент РФ Владимир Путин уже заявил о необходимости трудоустройства населения прибайкальских поселков в связи с введением запрета.