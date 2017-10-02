Государственному природному заповеднику "Басеги" исполнилось 35 лет

Глава Минприроды России Сергей Донской поздравил руководителя и коллектив заповедника с праздником, сообщает пресс-служба ведомства.

"Басеги" был создан 1 октября 1982 года на территории Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов Пермского края для сохранения коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов.

Леса заповедника представляют собой последний невырубленный таежный массив западной части Среднего Урала и поэтому являются эталонным объектом естественных таежных экосистем.

На территории обитает более 50 видов позвоночных животных и более 180 видов птиц.

Кроме того, на территории заповедника охраняются 526 видов сосудистых растений. Многие из них занесены в Красные книги России и Пермского края.