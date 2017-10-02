© Ялтинский горно-лесной природный заповедник

Сегодня площадь заповедника составляет 14 523 гектаров. С 1973 года охраняемая природная территория разделена на четыре лесничества: Гурзуфское, Ливадийское, Алупкинское и Оползневское. Они занимают 51% площади Ялтинского городского округа.

Главной особенностью заповедника является его флора, которая представлена 1400 видами сосудистых растений, 180 – мхов, более 330 – лишайников и 230 видами грибов, разделенных на четыре пояса растительности. Она сформировались благодаря особым климатическим условиям и различной высоте территорий: южная часть заповедника характеризуется субсредиземноморским климатом, а высокогорные районы – умеренно прохладным.