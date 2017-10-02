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Ялтинский горно-лесной природный заповедник

На юге крымского полуострова расположен один из самых уникальных заповедников Крыма – Ялтинский. На его территории находится 65% видов всей флоры Крыма. Ялтинский горно-лесной заповедник – относительно молодая особо охраняемая природная территория. Он был создан 20 февраля 1973 года.

Сегодня площадь заповедника составляет 14 523 гектаров. С 1973 года охраняемая природная территория разделена на четыре лесничества: Гурзуфское, Ливадийское, Алупкинское и Оползневское. Они занимают 51% площади Ялтинского городского округа.

Главной особенностью заповедника является его флора, которая представлена 1400 видами сосудистых растений, 180 – мхов, более 330 – лишайников и 230 видами грибов, разделенных на четыре пояса растительности. Она сформировались благодаря особым климатическим условиям и различной высоте территорий: южная часть заповедника характеризуется субсредиземноморским климатом, а высокогорные районы – умеренно прохладным.

Вид на Ялту с горы Ай-Петри.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Благодаря этим особенностям посетители заповедника могут также насладиться многообразием крымской природы и видами, которые открываются с территории Крымских гор, которые частично входят в состав природоохранной зоны.

Поэтому во время прогулки по заповеднику в направлении высокогорных районов путешественнику сначала встретятся можжевельник и фисташка – деревья, произрастающие преимущественно в субтропическом климате. Однако ближе к вершине горы Ай-Петри растительность сменяется представителями луговых и степных видов растений – более устойчивых к температурным скачкам и морозам, а также горно-лесными ландшафтами.

Леса, кстати, занимают три четверти территории заповедника. Основным и самым известным растением здесь считается сосна крымская – уникальное дерево, которое встречается в основном в Крыму. 

На территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника она занимает обширные территории – от южных склонов Ай-Петри до морского побережья.

По сравнению с флорой животный мир заповедника скромнее. В Ялтинском заповеднике обитают 36 видов млекопитающих: благородный олень, лисица, барсук, ласка и другие; 100 видов птиц, среди которых можно встретить фазана, черную синицу, пестрого дятла и черного дрозда. Также на территории заповедника можно встретить 11 видов пресмыкающихся, 19 видов моллюсков, 4 вида земноводных, 135 видов пауков и практически тысячу видов насекомых.

Гора Ай-Петри

Главная и наиболее известная достопримечательность заповедника – гора Ай-Петри, которая известна благодаря самой протяженной в Крыму канатной дороге Мисхор – Ай-Петри. Длина самого маршрута составляет чуть более трех километров, на протяжении которых туристы могут полюбоваться красивым видом на морское побережье и бескрайние хвойные леса заповедника.

Для любителей горного отдыха основным пунктом поездки на территорию заповедника становится плато Ай-Петри, расположенное на вершине горы. Оно привлекает туристов в любое время года: зимой здесь особенно популярны зимние виды спорта, а летом – пешеходные тропы.

Сосны на горе Ай-Петри в Крыму.
Сосны на горе Ай-Петри в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вид на Ялту с горы Ай-Петри.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Вид на побережье Черного моря.
Вид на побережье Черного моря.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вид на ночную Ялту с горы Ай-Петри.
Вид на ночную Ялту с горы Ай-Петри.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Зубцы вершины горы Ай-Петри в Крыму.
Зубцы вершины горы Ай-Петри в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вершина горы Ай-Петри.
Вершина горы Ай-Петри.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сосны на горе Ай-Петри в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

В общей сложности по территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника проходит около 30 экотроп, среди которых пешеходный маршрут «Романовская дорога», конный маршрут «Краснокаменка» и не менее известные – маршрут «Чертова лестница» и «Экологическое кольцо», протяженностью около 14 километров. Уникальной является пешеходно-велосипедная тропа «Еврейская», которая начинается у пригородов Симеиза и ведет путешественников на плато горы Ай-Петри.

Водопад Учан-Су
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов

 

Водопад Учан-Су

Среди горных склонов и лесов заповедника находится самый высокий водопад полуострова Учан-Су, его высота составляет 98 метров.

С происхождением водопада связано множество легенд. Согласно одной из них, бурный поток появился благодаря волшебному превращению девушки-пленницы Крымских гор, которая таким образом спасла местных жителей от засухи.

Именно с этой историей связано название водопада – Учан-Су, что с тюркских языков переводится как «летящая вода».

Пещеры Ялтинская, Геофизическая и Трехглазка

На плато Ай-Петри находятся три известные пещеры: Ялтинская, Геофизическая и Трехглазка. Они расположены на одном туристическом маршруте недалеко от станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри. Пещеры популярны благодаря сталактитам и сталагмитам, которые из-за поверхностных вод приобрели диковинные формы, напоминающие живых существ.

В пещере Трехглазка сохранились еще и уникальные температурные условия: на протяжении года температура здесь близка к нулю, поэтому ледяные скульптуры, которые расположены в этой пещере, могут радовать глаз даже летом.

Пещера Трёхглазка
© Ялтинский горно-лесной природный заповедник

Как добраться

Добраться до Ялтинского горно-лесного природного заповедника можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Автобусные рейсы осуществляются частными компаниями с Ялтинского автовокзала по направлению к горе Ай-Петри. Помимо этого на территорию природоохранной территории можно попасть, воспользовавшись канатной дорогой Мисхор – Ай-Петри.

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