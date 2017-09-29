До конца года в России будет создано шесть новых ООПТ федерального значения

Как сообщает пресс-служба Минприроды, в ближайшее время в правительство РФ будут внесены проекты постановлений о создании еще пяти территорий. Это заповедники "Восток Финского залива" в Ленинградской области и "Васюганский" в Новосибирской и Томской областях, национальный парк "Ладожские шхеры" в Карелии, а также заказники федерального значения "Новосибирские острова" (Якутия) и "Соловецкий архипелаг" (Архангельская область).
В настоящее время федеральная система ООПТ включает 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников общей площадью 62,5 миллиона гектаров.
"В заповедной системе работает более 10 тысяч специалистов, поэтому наша первостепенная задача — вывести природоохранную работу на международный уровень, обеспечить достойную заработную плату сотрудникам ООПТ, развивать эколого-просветительскую работу, мотивировать население к участию в волонтерских проектах", — подчеркнул министр.