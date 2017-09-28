Редакция проекта «Год экологии» пообщалась с сотрудниками заповедника и узнала о программе сохранения редкого вида.

В 1878 году русский путешественник Николай Пржевальский отправил в Петербург исследователю Ивану Полякову научный трофей из Центральной Азии – шкуру и череп неизвестного животного. Материал изучили и поняли, что это совершенно новый вид – доселе таких лошадей наука не знала. Ее назвали именем первооткрывателя – лошадью Пржевальского.

Лошадей Пржевальского не спутаешь с другими – их выдает необычный внешний вид: короткая стоячая грива, как будто подстриженный ирокез, хвост, в верхней трети покрытый коротким волосом, но с длинной кистью на конце, всегда саврасая масть под цвет степи.