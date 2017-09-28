В Предуральской степи, участке Оренбургского заповедника, работают над сохранением лошади Пржевальского. Это вид, что у всех на слуху, но в жизни его мало кто наблюдал: не потому, что животные пасутся в степях, а мы живем в мегаполисах. Лошади Пржевальского находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу.
Редакция проекта «Год экологии» пообщалась с сотрудниками заповедника и узнала о программе сохранения редкого вида.
В 1878 году русский путешественник Николай Пржевальский отправил в Петербург исследователю Ивану Полякову научный трофей из Центральной Азии – шкуру и череп неизвестного животного. Материал изучили и поняли, что это совершенно новый вид – доселе таких лошадей наука не знала. Ее назвали именем первооткрывателя – лошадью Пржевальского.
Лошадей Пржевальского не спутаешь с другими – их выдает необычный внешний вид: короткая стоячая грива, как будто подстриженный ирокез, хвост, в верхней трети покрытый коротким волосом, но с длинной кистью на конце, всегда саврасая масть под цвет степи.
В 2015 году стартовал первый в России и 12-й в мире проект реинтродукции – процесс переселения и заселения лошадей в те места, где они обитали до того, как по каким-либо причинам исчезли. Кампанию по сохранению лошадей Пржевальского реализуют в «Заповедниках Оренбуржья». На огромной территории создали все необходимые условия и для акклиматизации только что переселенных лошадей, и для полноценной, вольной жизни впоследствии.
Научные сотрудники заповедника постарались просчитать все: и чтобы лошади не скрещивались с другими породами из местных табунов, и как при этом сохранить природные условия степи – существующие там растения.
Помимо совершенно очевидной пользы для экосистемы существует и более практичный аспект проекта – улучшение туристических условий в регионе.
Здесь могут создать объекты для отдыха путешественников, экологические тропы для ознакомления с территориями, а также возможна разработка совместных туров с соседним Казахстаном.
За последние два года на заповедном участке «Предуральская степь» уже провели основные работы. Сначала создали инфраструктуру для лошадей-основателей популяции – Центр реинтродукции с акклиматизационными загонами и карантинными вольерами, а затем и для сотрудников заповедника и туристов построили дом-кордон с научной лабораторией, проложили экологическую тропу с информацией о лошади Пржевальского.
На заповедном участки также построили автостоянку, площадку для палаточного городка, беседки, санитарно-гигиенические комплексы и даже настоящую юрту – «для просветительских мероприятий», поясняется в документах проекта.
Эмигранты из Европы
Первую группу животных завезли из Франции: в российскую степь приехали два жеребца и четыре кобылы – так называемая гаремная группа. Вслед за ними доставили 14 лошадей из Венгрии – гаремную группу и жеребцов-холостяков.
Завозить из-за рубежа пришлось потому, что в России таких лошадей можно найти только в зоопарках, а они, конечно, плохо приспособлены к жизни в дикой природе.
«Основатели популяции должны были быть очень сильными животными с прекрасной генетикой. Мы искали лошадей за границей: в Европе есть несколько крупных заповедных территорий, где лошади обитают в условиях, максимально приближенных к естественным», – рассказала руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
Российский заповедник сотрудничает с европейской программой по сохранению лошади Пржевальского (ЕЕР) и хранителем Международной племенной книги, которая находится в Пражском зоопарке (в ней ведется учет численности вида), поэтому есть возможность проанализировать родословную всех лошадей.
«Даже если лошади привезены к нам из других заповедников или полурезерватов, их нельзя сразу выпускать на заповедную территорию – они не приспособлены к местному климату, не знают, где водопой, лучше пастбища, они испытывают огромный стресс от перемены обстановки, от перелета на самолете, им нужно как-то адаптироваться», – объяснила Жарких.
Для этого и был построен центр реинтродукции с двумя акклиматизационными загонами с естественной степной растительностью. Там животные содержатся около года и под присмотром сотрудников заповедника привыкают к климату и растениям, пасутся. Результаты адаптации оценивают по нескольким параметрам: внешнему виду в целом, упитанности, поведению. Если все в порядке, лошадей выпускают на основную территорию заповедного участка «Предуральская степь».
Чтобы дикие лошади не убежали с заповедной территории, весь участок общей площадью 16,5 тыс. га огородили сеткой. Так они гарантированно защищены от природных и антропогенных катастроф, от угрозы браконьерства и гибридизации с домашними лошадьми.
На сегодняшний день в заповеднике содержатся 20 особей. В конце сентября 2017 года «венгров» выпустят из акклиматизационной зоны. В прошлом году первую группу выпускал лично президент России Владимир Путин.
Президентский выпуск
Событие было историческим – первый в России выпуск лошадей Пржевальского на огромную, но огороженную территорию. У лошадей, по словам сотрудников заповедника, свои привычки, поэтому новое место для них – что-то неизведанное, что вызывает любопытство и страх одновременно. Заставить их выйти из привычного загона в другое пространство, да еще и в присутствии сравнительно большого количества людей и под щелчки фотоаппаратов, – задача не из легких, поэтому лошадей готовили заранее.
Выпуск был похож на спецоперацию. Владимир Путин и директор заповедника Рафиля Бакирова подошли к воротам загона, из которого должны были выйти лошади. Президент нес в руках ведро с овсом: для лошадей это не обычная еда, а настоящее лакомство. Когда Путин открыл ворота, они были уже совсем рядом, в 3–5 метрах – пришли на запах вкусностей. Президент насыпал немного угощения внутри загона, в створе ворот и уже, наконец, на воле.
Постепенно все лошади покинули загон, и только главный жеребец медлил (если бы он решил, что снаружи небезопасно и отказался выходить, весь табун вернулся бы обратно), но вскоре вся группа была за пределами загона.
Характерные черты
Сотрудники заповедника говорят, что лошади – очень социальные животные и после выпуска второй группы непременно будут контактировать друг с другом.
У них, конечно, есть своя территория – пространство вокруг табуна. Жеребец защищает его от вторжения, так что стычки между жеребцами, скорее всего, неизбежны: каждый будет доказывать, что он в состоянии удержать свой «гарем» возле себя. Специалисты уверены, что возможные встречи не изменят социальную структуру табунов: у кобыл есть свои привычки, и вряд ли кто-то из них захочет бросить группу.
Когда вы очень долго наблюдаете за группой животных, вы понимаете, что у каждого из них есть свои привычки, есть свой характер, практически как у людей. Лошади Пржевальского только на первый взгляд одинаковые, – рассказала Жарких.
У сотрудников есть и свои любимцы. У Жарких это самая младшая по рангу кобыла Лаванда (она из французской группы, имена у всех ее представителей связаны с Провансом).
В группах лошадей существует иерархия доминирования: лидером всегда является гаремный жеребец, а кобылы распределяются по иерархической лестнице в зависимости от их силы, темперамента, веса и размера.
«Лаванда – слабая и миролюбивая, поэтому остальные три кобылы ее поставили на самую низкую ступень среди взрослых животных, но она не унывает, всегда очень подвижная, любопытная, и это любопытство сыграло нам на руку», – рассказала Жарких.
Лаванду удалось приручить: она не боится сотрудников заповедника и интересуется техникой, подходит к автомобилям, когда поблизости никого нет, и смотрится в зеркала – настоящая прованская леди.
Приучать лошадей к присутствию людей очень важно – так сотрудникам легче вести мониторинг, а у туристов получаются интересные фотографии, но подходить слишком близко все равно нельзя: животные все еще дикие.
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