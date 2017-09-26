Волонтерство помогает развивать заповедную систему

Волонтерская деятельность помогает решать задачи развития заповедной системы, отметил советник министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович, выступая на первом съезде волонтерских экологических штабов в рамках Санкт-Петербургского всероссийского молодежного экологического форума, передает пресс-служба Минприроды РФ.

По его словам, признан успешным опыт реализации волонтерских проектов в заповедниках "Байкальский", "Кроноцкий", "Комсомольский", "Печоро-Илычский", "Алтайский", "Волжско-Камский", "Полистовский", "Столбы", "Приокско-Террасный", национальном парке "Кенозерский" и ряде других.

При этом Дмитрий Беланович подчеркнул, что следует различать волонтерскую деятельность, осуществляемую непосредственно на ООПТ, и дистанционное волонтерство (оказание помощи без посещения ООПТ: экспертные и юридические консультации, помощь с иностранными переводами, с созданием и обслуживанием сайтов и так далее).

Значительный вклад в развитие заповедных территорий вносит индивидуальное и корпоративное волонтерство (добровольное участие сотрудников организаций в различных социальных программах при поддержке своей компании).

"В России корпоративное волонтерство <…> довольно перспективно в контексте поддержки заповедников и национальных парков. Весьма результативно используют потенциал корпоративного волонтерства заповедники "Воронежский", "Приокско-Террасный", "Столбы", национальные парки "Куршская коса", "Самарская Лука", "Таганай", "Угра", — пояснил советник.

В системе государственных природных заповедников и национальных парков России волонтерство особенно активно развивается на протяжении последних 10 лет. Подавляющее большинство волонтеров — российские граждане, порядка 3% — граждане иностранных государств.