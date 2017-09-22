Кенозерский национальный парк представил два новых осенних маршрута

В Кенозерском национальном парке открылись два новых маршрута – "Золотая осень Кенозерья" и "Осенняя палитра Лекшмозерья", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

В первый маршрут, вокруг деревни Вершинино Плесецкого сектора парка, входит посещение музея "В начале было Слово", часовни Николая Чудотворца конца XVIII — начала XIX века, а также мастер-классы в центре народных промыслов и ремесел и деревенские посиделки "Кенозерская вечерка".

Второй маршрут сосредоточен вокруг Каргопольского сектора парка и включает посещение деревни Масельга и церкви Святого Преподобного Александра Свирского XIX века, расположенной на Хижгоре — самой высокой точке округи. Затем следует путешествие на лодках по экологической тропе "Система пяти озер", завершающееся экскурсией на Гужовскую водяную мельницу.

Маршрут заканчивается "Тропой муравейников" и "Лекшмозерской вечерухой".