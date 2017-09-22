Заповедные земли России
Кенозерский национальный парк представил два новых осенних маршрута
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
12:0722.09.2017
(обновлено: 12:47 22.09.2017)
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Кенозерский национальный парк представил два новых осенних маршрута

В Кенозерском национальном парке открылись два новых маршрута – "Золотая осень Кенозерья" и "Осенняя палитра Лекшмозерья", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

В первый маршрут, вокруг деревни Вершинино Плесецкого сектора парка, входит посещение музея "В начале было Слово", часовни Николая Чудотворца конца XVIII — начала XIX века, а также мастер-классы в центре народных промыслов и ремесел и деревенские посиделки "Кенозерская вечерка".

Второй маршрут сосредоточен вокруг Каргопольского сектора парка и включает посещение деревни Масельга и церкви Святого Преподобного Александра Свирского XIX века, расположенной на Хижгоре — самой высокой точке округи. Затем следует путешествие на лодках по экологической тропе "Система пяти озер", завершающееся экскурсией на Гужовскую водяную мельницу.

Маршрут заканчивается "Тропой муравейников" и "Лекшмозерской вечерухой".

Кенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим ШтрикНациональный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районовКенозерский национальный парк. Масельга. Озеро Синее
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик
Национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим ШтрикНа западе парк граничит с Республикой КарелияКенозерский национальный парк. Порженский погост
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик
На западе парк граничит с Республикой Карелия
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. ШпиленокЖивотный мир парка является составной частью его природной среды и выступает как важное звено в цепи экологических системКенозерский национальный парк. Лисица
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Шпиленок
Животный мир парка является составной частью его природной среды и выступает как важное звено в цепи экологических систем
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. КокошкинВ отличие от многих других мест Кенозерье еще до организации национального парка сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследияКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин
В отличие от многих других мест Кенозерье еще до организации национального парка сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. ШпиленокЖивотный мир на территории издавна имеет большое экономическое значение как источник получения пищевых продуктов, лекарственного сырья и других материальных ценностейКенозерский национальный парк. Медведь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. И. Шпиленок
Животный мир на территории издавна имеет большое экономическое значение как источник получения пищевых продуктов, лекарственного сырья и других материальных ценностей
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ народной культуре Кенозерья, как и всего Русского Севера, присутствует сложное смешение христианских традиций с древними языческими угро-финскими представлениямиКенозерский национальный парк. Село Вершинино
© РИА Новости / Алексей Куденко
В народной культуре Кенозерья, как и всего Русского Севера, присутствует сложное смешение христианских традиций с древними языческими угро-финскими представлениями
© РИА Новости / Алексей КуденкоКенозерский национальный парк — пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природыКенозерский национальный парк. Село Вершинино
© РИА Новости / Алексей Куденко
Кенозерский национальный парк — пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. ЛомаковСамые древние объекты на территории парка насчитывают восьмивековую историюКенозерский национальный парк. Деревня Глазово зимой
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Ломаков
Самые древние объекты на территории парка насчитывают восьмивековую историю
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. ЛомаковС тех времен до наших дней за восемь столетий в Кенозерье сохранились шатровые храмы, крестьянские избы с деревянной утварью.Кенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Ломаков
С тех времен до наших дней за восемь столетий в Кенозерье сохранились шатровые храмы, крестьянские избы с деревянной утварью.
© РИА Новости / Алексей КуденкоКенозерский парк — кладезь фольклора и эпосаКенозерский национальный парк. Село Вершинино
© РИА Новости / Алексей Куденко
Кенозерский парк — кладезь фольклора и эпоса
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрикв Кенозерском парке расположена живописная система озерКенозерский национальный парк. Макарьевская Хергозерская пустынь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Вадим Штрик
в Кенозерском парке расположена живописная система озер
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. КокошкинЦентральным из озер является крупное, замысловатой формы КенозероКенозерский национальный парк. Кувшинка белая
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин
Центральным из озер является крупное, замысловатой формы Кенозеро
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. КокошкинПрирода парка не имеет аналогов, поэтому сотрудники Кинозерья делают все необходимое, чтобы ее сохранитьКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин
Природа парка не имеет аналогов, поэтому сотрудники Кинозерья делают все необходимое, чтобы ее сохранить
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. КокошкинПейзаж вокруг озера и послужил причиной для другого названия этого места — каргопольская ШвейцарияКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К. Кокошкин
Пейзаж вокруг озера и послужил причиной для другого названия этого места — каргопольская Швейцария
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ГодуновЗдесь русскими и советскими учеными-фольклористами, этнографами было записано свыше 300 текстов былин, сказок и других произведений устного народного творчестваКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
Здесь русскими и советскими учеными-фольклористами, этнографами было записано свыше 300 текстов былин, сказок и других произведений устного народного творчества
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ГодуновВ парке просматриваются черты русского мироустройства XVII-XIX ввКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
В парке просматриваются черты русского мироустройства XVII-XIX вв
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ГодуновБерега Кенозера, заселенные в глубокой древности, насыщены памятниками материальной и духовной культурыКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
Берега Кенозера, заселенные в глубокой древности, насыщены памятниками материальной и духовной культуры
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ГодуновЖизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознанияКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
Жизнь по заветам предков была для этой территории способом сохранения национального самосознания
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ГодуновКультурное и природное наследие Кенозерья, пройдя многовековые исторические этапы развития, избежало периодов глобального разрушенияКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
Культурное и природное наследие Кенозерья, пройдя многовековые исторические этапы развития, избежало периодов глобального разрушения
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ГодуновТерритория парка успешно сохранила историческую основу, цельность и самобытностьКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
Территория парка успешно сохранила историческую основу, цельность и самобытность
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ГодуновАналогов парку нет на территории России и других стран мираКенозерский национальный парк
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Годунов
Аналогов парку нет на территории России и других стран мира
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