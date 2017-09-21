Редкий краснокнижный зверь обнаружен в Байкало-Ленском заповеднике

Редчайшего черношапочного сурка удалось обнаружить во время экспедиции в Байкало-Ленском заповеднике. Научные сотрудники "Заповедного Прибайкалья" впервые за историю заповедника зафиксировали колонию этих краснокнижных животных, сообщает пресс-служба учреждения.

До экспедиции сведения об обитании черношапочного сурка в заповеднике у специалистов были обрывочными. Последний раз попытка найти здесь сурков предпринималась в начале 1990-х и не увенчалась успехом.

"Место, где обосновалась колония, расположено в основании небольшого кара с небольшими участками низкорослого разнотравья среди осыпей, зарослей кедрового стланика или ерников", — рассказывает заместитель директора "Заповедного Прибайкалья" по науке Светлана Бабина.

Черношапочные сурки живут семьями, несколько семей, расположенных на легко преодолимом для сурков расстоянии, образуют колонию. Колония, обнаруженная экспедицией "Заповедного Прибайкалья", состоит из трех простых семей, в каждой от одной до четырех особей. Всего специалистам удалось насчитать семь разных зверьков.

Научные сотрудники "Заповедного Прибайкалья" планируют дальнейшие наблюдения за обнаруженной колонией черношапочных сурков.