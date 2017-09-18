В Прибайкальском нацпарке создадут резерват для краснокнижной жабы

Научные сотрудники Прибайкальского национального парка приступили к созданию резервата для монгольской жабы — редкой амфибии, внесенной в Красную книгу Иркутской области, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Для сохранения монгольской жабы был разработан проект создания микрорезервата. Летом вокруг одного из озер в Тажеранской степи при участии группы волонтеров были установлены 120 столбов, между которыми в ближайшее время будут натянуты тросы. Ограждение, по мнению ученых, позволит защитить место обитания амфибий от вытаптывания.

В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском заповеднике ежегодно проводится мониторинг рептилий и амфибий. В этом году он также впервые прошел в заказнике "Красный Яр". Объектами изучения стали четыре вида земноводных — углозуб сибирский, монгольская жаба, сибирская и остромордая лягушки, а также четыре вида пресмыкающихся — щитомордник, узорчатый полоз, живородящая и прыткая ящерицы. Особое внимание было уделено редким видам, внесенным в Красную книгу Иркутской области.