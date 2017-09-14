Проект по развитию Байкала будет утвержден в 2018 году

Проект "Великое озеро великой страны" будет утвержден во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на Международном байкальском экологическом водном форуме, который проходит в рамках Года экологии 14-15 сентября в Иркутске, передает пресс-служба Минприроды.

Сейчас правительство России работает над изменениями в законодательстве, в частности над уточнением границ водоохраной зоны, отметил Ястребов.

По его словам, некоторые требования в природоохранном законодательстве являются избыточными, что мешает развитию территории, жизни людей на берегах Байкала.