Микрозаказник "Кедровый остров "Колупаевка" создадут в Красноярском крае

Государственный природный микрозаказник «Кедровый остров «Колупаевка» создадут в Ермаковском районе, сообщается на сайте министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Площадь первой особо охраняемой природной территории в крае составляет почти 300 гектаров. На ней находятся реликтовые древесные насаждения (низкогорные черневые кедровники) и около 350 видов растений, часть которых занесена в Красную книгу.

"Создание микрозаказника позволит сберечь уникальный уголок дикой природы, сохранив его первозданность. При этом учтены интересы местных жителей, которые по-прежнему могут беспрепятственно находиться в лесу и собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения для собственных нужд", — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

После получения статуса ООПТ на территории будут запрещены рубка лесных насаждений, геологическое изучение недр и добыча полезных ископаемых, разведение костров, проезд и стоянка транспортных средств.