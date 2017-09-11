Три особо охраняемые природные территории были созданы в НАО

В Ненецком автономном округе создали три особо охраняемые природные территории: комплексный природный парк "Северный Тиман" и государственные природные заказники "Хайпудырский" и "Паханческий", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

На территории новых ООПТ отмечена крупная концентрация мигрирующих водоплавающих птиц, расположены уникальные водно-болотные угодья, обитают популяции сиговых и лососевых рыб, редкие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Ненецкого автономного округа.

Функционирование парка и государственных заказников в дальнейшем обеспечит сохранение, а также восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов, создаст условия для регулируемого туризма и отдыха.

После создания ООПТ коренное население, проживающее на их территориях, сохранит возможность вести традиционный образ жизни.