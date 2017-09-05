В нацпарке "Алания" появились две новые экотропы

В Год экологии на территории национального парка "Алания" в Северной Осетии прошло торжественное открытие двух экологических троп, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Обустройством маршрутов "Сард" и "Стур-Фаза" занимались победители всероссийского конкурса Русского географического общества, главным призом которого стало участие в волонтерском лагере "Алания-2017".

Десять подростков из разных уголков России вместе с сотрудниками парка в течение двух недель очищали экотропы от мусора и ненужной растительности, устанавливали указатели движения и проводили другие необходимые работы. Также на территории были оборудованы беседки для отдыха.

По словам директора национального парка Марата Гатциева, правильно организованная экологическая тропа может стать одной из форм воспитания экологического мировоззрения.

"На фоне стремительного развития в стране экологического туризма в Год экологии мы посчитали актуальным создание экологических троп на территории парка. И эта работа продолжится", — отметил Гатциев.

Волонтеры не ограничились оборудованием троп: гости республики посетили с экскурсиями природные и исторические достопримечательности ущелья в сопровождении научных сотрудников парка.