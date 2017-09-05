Участники ВЭФа смогут заказать экотур в дальневосточные заповедники

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) на площадке Минприроды смогут заказать экологический тур в одну из шести особо охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФа министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В рамках форума также пройдет аукцион, главной целью которого станет выручка средств на природоохранные проекты.

На стенде министерства будет создан интерактивный Музей природы Дальнего Востока. Участники форума также смогут узнать о ключевых проектах добычи полезных ископаемых в регионе и оценить его инвестиционный потенциал.