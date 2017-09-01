По просьбе Минприроды РФ вырубку леса в Сочи проконтролирует Генпрокуратура

Телеграмму с просьбой проконтролировать ситуацию с вырубкой леса в Сочинском национальном парке в Генеральную прокуратуру России направил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, сообщает пресс-служба ведомства.

Беспокойство в министерстве вызвала информация о проведении аукционов купли-продажи лесных насаждений на территории Солох-Аульского участкового лесничества, которая принадлежит Сочинскому национальному парку.

По данным пресс-службы, министерство природных ресурсов Краснодарского края затягивает перевод территорий парка из категории лесных в земли особо охраняемых природных территорий. Таким образом, стала возможной коммерческая заготовка древесины на охраняемой природной территории.

Ранее выборочную рубку деревьев на территории Солох-Аульского лесничества зафиксировали инспекторы Сочинского национального парка.

Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю еще в июне провело проверку и передало соответствующие материалы в правоохранительные органы. Общий объем незаконно срубленной древесины составил 9,33 м3, сумма ущерба составила 2,3 млн рублей.