По просьбе Минприроды РФ вырубку леса в Сочи проконтролирует Генпрокуратура

Телеграмму с просьбой проконтролировать ситуацию с вырубкой леса в Сочинском национальном парке в Генеральную прокуратуру России направил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, сообщает пресс-служба ведомства.
Беспокойство в министерстве вызвала информация о проведении аукционов купли-продажи лесных насаждений на территории Солох-Аульского участкового лесничества, которая принадлежит Сочинскому национальному парку.
Ранее выборочную рубку деревьев на территории Солох-Аульского лесничества зафиксировали инспекторы Сочинского национального парка.
Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю еще в июне провело проверку и передало соответствующие материалы в правоохранительные органы. Общий объем незаконно срубленной древесины составил 9,33 м3, сумма ущерба составила 2,3 млн рублей.