30 бизонов выпустят в дикую природу в Якутии

Из питомника "Тымпынай" в Республике Саха (Якутия) в естественную среду обитания выпустят 30 лесных бизонов. Речь идет о 22 взрослых особях и 8 телятах, сообщает пресс-служба министерства охраны природы региона.

По информации ведомства, инициатива уже получила разрешение Росприроднадзора, который направил необходимые документы в дирекцию биоресурсов и особо охраняемых природных территорий минприроды Якутии.

"Теперь на законных основаниях разрешено приступить к исполнению следующего этапа реакклиматизации лесных бизонов в Якутии", — говорится в сообщении.

Целью реализации проекта является восстановление исторического ареала этих животных на территории региона, а главная задача — увеличение биоразнообразия экосистем Севера и повышение их продуктивности и устойчивости.