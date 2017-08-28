30 бизонов выпустят в дикую природу в Якутии

По информации ведомства, инициатива уже получила разрешение Росприроднадзора, который направил необходимые документы в дирекцию биоресурсов и особо охраняемых природных территорий минприроды Якутии.
"Теперь на законных основаниях разрешено приступить к исполнению следующего этапа реакклиматизации лесных бизонов в Якутии", — говорится в сообщении.
Целью реализации проекта является восстановление исторического ареала этих животных на территории региона, а главная задача — увеличение биоразнообразия экосистем Севера и повышение их продуктивности и устойчивости.