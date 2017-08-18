В Кенозерском нацпарке обсудят работу ООПТ в Год экологии

Помимо этого руководители заповедников расскажут о мероприятиях, прошедших на подведомственных землях в рамках Года экологии в России, и представят свой опыт реализации различных проектов.
Участники совещания также ознакомятся с работой Кенозерского нацпарка, музейно-выставочной деятельностью, опытом сохранения традиционной народной культуры и российско-норвежского сотрудничества по охране культурного наследия.
Ассоциация Северо-Западных ООПТ России была создана более 20 лет назад и сейчас объединяет 23 заповедные территории. Организация является самым большим общественным объединением особо охраняемых природных территорий России.