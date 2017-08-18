В Кенозерском нацпарке обсудят работу ООПТ в Год экологии

С 19 по 23 августа в Кенозерском национальном парке пройдет совещание директоров Ассоциации Северо-Западных ООПТ России. В мероприятии примут участие более 20 представителей заповедных территорий, которые обсудят вопросы деятельности подведомственных им учреждений, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Помимо этого руководители заповедников расскажут о мероприятиях, прошедших на подведомственных землях в рамках Года экологии в России, и представят свой опыт реализации различных проектов.

Участники совещания также ознакомятся с работой Кенозерского нацпарка, музейно-выставочной деятельностью, опытом сохранения традиционной народной культуры и российско-норвежского сотрудничества по охране культурного наследия.

Ассоциация Северо-Западных ООПТ России была создана более 20 лет назад и сейчас объединяет 23 заповедные территории. Организация является самым большим общественным объединением особо охраняемых природных территорий России.