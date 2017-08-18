На Таймыре впервые открыли заповедные маршруты для туристов

В настоящее время в заповедниках Таймыра создают специальную инфраструктуру: обустраивают туристко-экскурсионный район и эколого-этнографическую школу для социальной адаптации и профориентации детей из малообеспеченных семей коренных народов Севера. Об этом сообщает официальной сайт Года экологии в России.

На заповедной территории особое отношение к визитам человека, поэтому каждый маршрут подробно рассчитывается с учетом возможного влияния туристов на природу. Сотрудники заповедника знакомят посетителей с окружающим ландшафтом, флорой и фауной. Основной принцип формирования туристических троп — не навреди — позволяет минимизировать воздействие на уникальные природные комплексы горной субарктики.

О необходимости создания условий познавательного туризма в Таймырском секторе Арктики ранее заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

"Это большая территория, где в рамках законодательства в охранных зонах можно развивать экологический туризм", — подчеркнул министр.

Для этого были задействованы ресурсы заповедных территорий Таймыра, которые в 2013 году объединили Таймырский, Путоранский и Большой Арктический заповедники: территория плато Путорана, признанного ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества, район Центрального Таймыра, зона арктического побережья с островами. Общая территория "Объединенной дирекции заповедников Таймыра" и их охранных зон составляет почти 12 миллионов гектаров.

Директор ФГБУ "Заповедники Таймыра" Виктор Матасов отметил, что развитие инфраструктуры заповедников сможет привлечь до 80 тысяч человек в год.

"Туризм может стать одним из драйверов развития региона. Например, плато Путорана, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО площадью 2,5 миллиона гектаров, не затронуто хозяйственной деятельностью человека", — добавил Матасов.

На территории плато находится 25 тысяч самых крупных в Сибири после озера Байкал и озера Телецкого в Алтайском крае. Глубина большинства из них достигает 180-420 метров. Это второй по объему резервуар пресной воды в России после Байкала.