Двадцать пятнистых оленей выпустили в природу в Рязанской области

В рамках проекта "От человека в дар природе" сотрудники Шевырляевского заказника (Рязанская область) выпустили в природу двадцать пятнистых оленей, сообщает официальный сайт Года экологии в России.

Первые девять пятнистых оленей появились в заказнике в 2006 году, с тех пор их численность выросла до пятидесяти особей.

Оленей, которых выпустят из заказника в этом году, начали адаптировать к жизни в природных условиях. Они будут приходить к кормушкам в течение двух лет, после чего разойдутся по лесам. Первое потомство в условиях дикой природы олени дадут следующей весной.

Председатель СПК "Вышгородский" Николай Митрохин сообщил, что решил разводить оленей, увидев "маленького пушистого" детеныша. Он отметил, что у его детей и жителей Чучковского района будет возможность увидеть пятнистых оленей в лесу, а также призвал охотников и браконьеров не стрелять в животных.