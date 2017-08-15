Добровольцы собрали три тонны мусора на Ольхоне

В ходе работы проекта «Сохраним Байкал» на острове Ольхон (Иркутская область) состоялась одноименная всероссийская акция по уборке мусора на территории Сарайского пляжа и лесной зоны, сообщает официальный сайт Года экологии. В мероприятии приняло участие более 100 добровольцев со всей страны.

За время работы они собрали почти 3 тонны отходов.

© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Андрей Таничев Прибайкальский национальный парк

Также после акции состоялась пресс-конференция при участии представителей Росприроднадзора, администрации острова Ольхон и партнеров проекта "Сохраним Байкал", где были подведены промежуточные итоги работ, проведенных в рамках Года экологии в России в данном регионе.

"Мы занимаемся не только уборкой территории, но и просветительской работой со школами, высшими учебными заведениями по всей стране. Мы рассказываем о бережном отношении к природе. Из года в год наша работа приносит ощутимые плоды", — подытожил руководитель проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев.