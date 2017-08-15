Добровольцы собрали три тонны мусора на Ольхоне

За время работы они собрали почти 3 тонны отходов.
Также после акции состоялась пресс-конференция при участии представителей Росприроднадзора, администрации острова Ольхон и партнеров проекта "Сохраним Байкал", где были подведены промежуточные итоги работ, проведенных в рамках Года экологии в России в данном регионе.
"Мы занимаемся не только уборкой территории, но и просветительской работой со школами, высшими учебными заведениями по всей стране. Мы рассказываем о бережном отношении к природе. Из года в год наша работа приносит ощутимые плоды", — подытожил руководитель проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев.