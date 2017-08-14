Заповеднику "Джергинский" исполнилось 25 лет

Государственный природный заповедник "Джергинский" (Республика Бурятия) отмечает 25-летие, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Территория отличается разнообразием флоры и фауны. Кроме того, в заповеднике обитает три вида представителей животного мира, занесенных в Международную Красную книгу МСОП: черный журавль (пролетный вид), могильник и орлан-белохвост. Восемь видов редких птиц занесены в Красную книгу России: орлан-белохвост, беркут, могильник, кречет, сапсан, филин, черный аист и черный журавль.

Сердцем заповедника можно назвать реликтовую ледниковую Амутскую котловину, где расположено множество кристально чистых озер.

Глава Минприроды России Сергей Донской направил поздравительную телеграмму руководству и работникам государственного природного заповедника "Джергинский".