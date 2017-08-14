В нацпарке "Берингия" впервые исследуют популяцию и миграции китообразных

11 августа в национальном парке "Берингия" стартовал проект по изучению китообразных, сообщает пресс-служба ООПТ.

По словам начальника экспедиции Ольги Филатовой, главными целями ученых являются обнаружение мест концентрации китообразных и выяснение их популяционной структуры.

Основными объектами изучения стали горбач и косатка. Ученые проводят фотоидентификацию китообразных, собирают генетические пробы, а также записывают голоса косаток.

"Мы планируем также фотографировать горбачей и косаток и сравнивать их с нашей базой, собранной на Камчатке и Командорах, и с районами размножения, куда китообразные уходят на зиму. В Тихом океане существует несколько таких районов — Япония, Гавайи, Филиппины, Мексика. Сравнивая каталоги с мест размножения и нагула, можно определить пути перемещения китов. А сравнение с Камчаткой даст возможность понять, перемешиваются ли локальные стада или нет", — рассказывала Ольга Филатова.

Подобные исследования на Чукотке не проводились никогда. По словам ученых, все, что на сегодняшний день известно о китообразных Чукотки, — это сведения, полученные в 1960-х годах на китобойных судах, где делали промеры и смотрели содержимое желудка китообразных. Гарпунные метки, поставленные в то время на горбачей, давали совсем невысокий результат — из 70 меток вернулось только три.

За первые дни ученым уже удалось взять пробы у нескольких горбачей в бухте Ткачен. В отличие от Камчатки и Командорских островов, где киты встречаются только в открытых водах, на Чукотке они заходят во фьорды и подходят совсем близко к берегу, что облегчает работу исследователей.

Внести свой вклад в исследования может каждый житель и гость Чукотки. Если вам удалось сфотографировать нижнюю лопасть хвоста горбатого кита или плавник и седловидное пятно за ним у косатки, присылайте снимки на адрес национального парка — они будут использованы при составлении каталогов для фотоидентификации.