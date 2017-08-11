В Ненецком округе появятся три новые ООПТ

Общая площадь новых территорий составит почти 730 тысяч гектаров, сообщает портал Arctic.ru со ссылкой на пресс-службу администрации НАО.
Создание ООПТ позволит не только расширить общую площадь охранных территорий в регионе, но и сохранить ландшафт и редкие виды животных, водоплавающих птиц и рыб.
При этом появление двух заказников и природного парка не повлияет на уклад местных землепользователей, которые смогут спокойно охотиться и ловить рыбу для обеспечения традиционного образа жизни, говорится в сообщении.
Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию еще одного заказника — "Вашуткинские озера". Работы планируется завершить к 2021 году. В это же время в регионе должен появиться самый большой по площади природный парк — "Югорский".
Всего сегодня в Ненецком автономном округе функционируют семь ООПТ регионального значения. Они помогают сохранить самые уязвимые арктические экосистемы — белых медведей и моржей, редкие виды растительности на миллионах гектаров тундры и лесотундры.