В Ненецком округе появятся три новые ООПТ

Минприроды РФ согласовало создание в Ненецком автономном округе трех новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Речь идет о заказниках регионального значения "Хайпудырский" и "Паханческий" и природном парке "Северный Тиман".

Общая площадь новых территорий составит почти 730 тысяч гектаров, сообщает портал Arctic.ru со ссылкой на пресс-службу администрации НАО.

Создание ООПТ позволит не только расширить общую площадь охранных территорий в регионе, но и сохранить ландшафт и редкие виды животных, водоплавающих птиц и рыб.

При этом появление двух заказников и природного парка не повлияет на уклад местных землепользователей, которые смогут спокойно охотиться и ловить рыбу для обеспечения традиционного образа жизни, говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию еще одного заказника — "Вашуткинские озера". Работы планируется завершить к 2021 году. В это же время в регионе должен появиться самый большой по площади природный парк — "Югорский".

Всего сегодня в Ненецком автономном округе функционируют семь ООПТ регионального значения. Они помогают сохранить самые уязвимые арктические экосистемы — белых медведей и моржей, редкие виды растительности на миллионах гектаров тундры и лесотундры.