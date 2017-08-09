В Челябинской области появится биосферный резерват

Биосферный резерват позволит сохранить баланс между активным использованием биологических ресурсов и сохранением уникальных экосистем. Кроме того, он станет инструментом вовлечения местных жителей в дело сохранения природных богатств региона.
Проект также предполагает активное развитие экотуризма в регионе.
Резерват будет состоять из трех зон — ядра, буферной зоны и зоны сотрудничества, расположенных по принципу концентрических кругов. Ядро располагается в заповедной зоне национального парка "Таганай", его окружает Аршинский государственный природный заказник и памятник природы озеро Тургояк.
Зона сотрудничества — это территория населенных пунктов, на базе которых будет развиваться туристическая инфраструктура. При этом любая другая хозяйственная деятельность, не связанная с устойчивым развитием биосферного резервата, в этой зоне ограничиваться не будет.