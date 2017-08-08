Площадь ООПТ в Якутии превысила 1 млн квадратных километров

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Якутии превысила один миллион квадратных километров, в честь этого события на территории республиканского зоопарка "Орто Дойду" состоялось торжественное открытие памятного знака, сообщает во вторник минприроды Республики Саха (Якутия).

Отмечается, что в 2014 году глава республики Егор Борисов поставил задачу перед правительством региона довести площадь особо охраняемых природных территорий до одного миллиона квадратных километров.

"В Год экологии, которым в России объявлен 2017 год, общая площадь системы ООПТ Якутии превысила 1,14 миллиона квадратных километров, что составляет 37% от всей территории региона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что макет знака выбрали на республиканском конкурсе в марте этого года. Комиссия признала лучшим макет, представленный жителем Якутска Александром Заболоцким. Уменьшенный вариант знака будет установлен во всех 36 улусах (районах) Якутии, где есть ООПТ.