В Прибайкальском нацпарке обновят инфраструктуру

В Прибайкальском национальном парке в этом году запустят пять проектов по обновлению инфраструктуры. Общая стоимость работ составит 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

На самых популярных маршрутах нацпарка появятся информационные пункты, где можно будет получить всю необходимую информацию о посещении особо охраняемой природной территории. Речь идет о тропах "Листвянка — Большие Коты", "Темная Падь — Старая Ангасолка", а также "Хужир — мыс Хобой" на острове Ольхон.

Кроме того, в Тажеранских степях запланировано создание визит-центра, посвященного уникальным реликтовым степям Прибайкалья и местному историко-культурному наследию, а на мысе Хобой благоустроят экологическую тропу, которая позволит сохранить растительность мыса от вытаптывания.