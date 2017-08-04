В заповеднике "Хакасский" открылся "Поселок предков"

В рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России, в государственном природном заповеднике "Хакасский" открылся комплекс исторических реконструкций "Поселок предков", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

3 августа 2017 года состоялась презентация экскурсионной программы на территории нового комплекса. Прямо под открытым небом там расположились несколько жилищ древних народов, населявших когда-то современную Хакасию. Воссозданные с научной точностью копии жилищ относятся к разным археологическим культурам и благодаря реалистичности экстерьера и интерьера буквально отражают следы пребывания древних цивилизаций.

"Работая над проектом, мы изначально закладывали идею создания "живого пространства". В дальнейшем "Поселок предков" станет незаменимой площадкой проведения различного рода мероприятий: внеурочная деятельность, живые уроки, этнические концерты, мастер-классы по народному творчеству, конференции в области археологии, истории и культуры", — отмечает директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.