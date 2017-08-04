В рамках 100-летия Баргузинского заповедника прошел фестиваль "Бакалдын"

Праздник-фестиваль эвенкийской культуры "Бакалдын на северном Байкале" прошел 29 июля на территории водолечебницы "Хакусы", сообщается на сайте "Заповедная Россия". Праздник проводился с целью сохранения и возрождения эвенкийской культуры.

"Бакалдын" в переводе с эвенкийского означает "встреча". Праздник — это повод поближе познакомиться с представителями коренных народов и их культурой. Жители республики и гости фестиваля встретились с эвенками северного Байкала.

После эвенкийского обряда очищения (хэчупкэн), где все гости праздника прошли через священные ворота, окуриваемые дымом багульника, народный художественный коллектив "Синильга" показал зрелищную эвенкийскую постановку "Медвежий праздник". А дальше началась концертная программа, где эвенкийские песни сменялись традиционными эвенкийскими танцами, которые необычайно темпераментны. Со сцены звучали легенды и стихи, а также звуки бубнов.

На берегу священного озера все желающие познакомились с ремеслами на мастер-классах и испытали себя в эвенкийских играх. Состоялись кулинарные мастер-классы и дегустация блюд традиционной кухни народов Севера.

В конце праздника все гости вышли на берег Байкала, где был разожжен костер, и приняли участие в эвенкийском хороводе — одера. Также прошел эвенкийский обряд "Обращение к Байкалу". Завершила этот день большая развлекательная программа и дискотека под звездным небом.